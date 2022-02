"Soupeř se prezentoval velmi rychlým napadáním a technickou hrou v záloze. Nádherně se trefil z přímého kopu zpoza šestnáctky a šel do vedení. Do poločasu jsme dokázali otočit skóre na 3:1. Řekl bych, že jsme byli důraznější okolo vápna a z rohů nebezpečnější. Hra byla jinak vyrovnaná a když jsme přidali ještě dva góly ve druhém poločase, trošku jsme polevili v koncentraci. Hradišti jsme nabídli úplně zbytečně penaltu, kterou naštěstí soupeř neproměnil. My jsme pak také mohli přidat góly, ale už jsme nedokázali nic proměnit," komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děfd a doplnil: "Další utkání nás čeká až 6. března se Strakonicemi, na které pojedem přímo ze soustředění z Úbislavi.”