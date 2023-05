Branky: 4. Štochl Matěj, 64. Převrátil Jakub.

Před týdnem Čkyňští zaskočili v okresním souboji Strunkovice, když na jejich hřišti vyválčili bod za bezbrankovou remízu. O něco podobného se chtěli pokusit i v Mirovicích, ale domácí favorit se zaskočit nenechal.

Mirovičtí šli do vedení hned v úvodu utkání brankou velezkušeného Matěje Štochla. A tak kvalitní tým si již nenechá tři body proklouznout prstama.

"Tentokrát bohužel domácí ukázali, že jsou právem na prvním místě tabulky. Nechytili jsme hned první minuty a z rohu na přední tyč inkasovali. Druhý gól přišel až v 64. minutě paradoxně z autu na hostující polovině, když domácí vyslali dlouhou diagonálou po zemi míč za obranu a náš obránce bohužel na něj nedosáhl. Rozběhnutý domácí hráč už ho uklidil do branky. Domácí to na svém malém hřišti umějí a prakticky nás do ničeho nepustili po celý zápas. Byl to takový lehkoatletický trénink. Našim mladíkům to doufám dalo pár zkušeností. Výborně chytal Drnek a podržel nás. Od nás stojí za zmínku jen trestný kop Chalupy, který měl parametry," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děd.

Čkyňští fotbalisté musí dál bojovat o záchranu I.A třídy. Na sestupové 13. místo mají dva body náskok, ale Lheničtí (13.) mají zápas k dobru. Celkově se však dá říci, že od 6. místa jsou sestupem ohroženi úplně všichni.

Nyní jedou Čkyňští v sobotu do Nové Vsi k velmi důležtému duelu. Oba celky mají po 19 bodech a oba potřebují vyhrát jako sůl…