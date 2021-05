Po několika tréninkových jednotkách si zahráli přátelské utkání s Juniorem Strakonice (KP), které trenérovi Janu Dědovi ukázalo, jak jsou na tom hráči po dlouhé pauze fyzicky a technicky. „Byl to zápas na rozkoukání. Hlavně jsem rád, že jsme si konečně mohli po tak dlouhé době zahrát,“ uvedl po utkání Jan Děd.

Za normálních okolností by do poloviny června pokračovala mistrovská soutěž. Čkyňští budou chtít tohoto prostoru využít k přípravě. „V tuto chvíli nemá smysl honit fyzičku a běhat tady po kopcích. Trénovat budeme na hřišti a vše dělat s míčem. Kluci se do toho zase dostanou,“ uvedl Jan Děd a doplnil: „Máme na další víkend domluvený přáteláček v Protivíně a uvidíme, co dál sežene manažer. Co se týče tréninků, to je u nás trochu specifické. Máme v týmu řadu studentů. Ideální by bylo trénovat třikrát v týdnu, ale my budeme rádi, když se sejdeme v plném počtu alespoň v pátek. Dojedeme v tomto režimu květen a červen a pak najedeme na klasickou přípravu před sezonou.“

Na začátku nedohrané sezony se čkyňským fotbalistům zranil klíčový hráč Václav Turek. Přestože v říjnu již na pár minut naskočil, přes covidovou pauzu se tedy mohl dát dohromady a již v utkání s Juniorem odehrál celé utkání. „Venca měl zranění kolene a je dobře, že se dal dohromady. Na druhé straně však počítáme i ztráty. Jirka Pešek se vrací do Zdíkova hrát okresní soutěž. Pro nás je to škoda, ale chápu, že se vrací do klubu, kde začínal a přeji mu, aby se mu dařilo. Musíme tedy kádr doplnit a zkoušet další fotbalisty. Proti Junioru jsme hráli prakticky bez útočníka. Chyběli Brabec, Klose a Samohejl,“ doplnil Jan Děd.