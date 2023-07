/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalistům Tatranu Prachatice se jarní jízda za záchranou krajského přeboru nepodařila a sestoupili do I.A třídy. V Prachaticích však chtějí rychlý návrat mezi krajskou elitu.

Prachatice - Dražice.

Tatran vstupoval do jarní části sezony s jediným bodem na kontě. Záchrana tak byla hodně vzdálená. Nakonec se skoro podařila. „Podzim byl katastrofální, ale ani jaro nedopadlo tak, jak bychom si představovali. Ve finále jsme na jaře uhráli pouze sedmnáct bodů. I kdybychom se zachránili, tak by to byla jen shoda okolností, že padal pouze jeden tým. Standardně se nezachraňuje ani se 25 body. Ani jaro nemůžeme hodnotit pozitivně, protože nám tam uteklo plno bodů. Záchranu nás stály zápasy, které jsme prohráli o gól a remízy. Doma se prohrálo s Třeboní, když jsme vedli 2:0, prohráli se Strakonicemi, plichtilo se Semicemi a Hradcem, prohrál se v nastavení prakticky vyhraný zápas v Oseku. Těch bodů byla spousta,“ komentoval jarní část sezony z pohledu prachatických fotbalistů asistent trenéra Josef Hopfinger.

Největší bolestí týmu zpod Libína byla spousta zranění. „Marodka se do výsledků promítla obrovským způsobem. Když si to promítnu, tak kdo odehrál jaro bez zranění, byli Standa Legdan a kluci Rauscherů. Všichni ostatní chyběli minimálně jedno utkání, drtivá většina více,“ doplnil asistent.

Celkový pohled na hru Tatranu však může vzbuzovat optimismus. Když se bude přemýšlet dál, tak by další sezona mohla být hratelná s tím, že by se Tatran mohl pokusit o rychlý návrat zpět mezi krajskou elitu. Základní otázkou je, zda zůstane kádr a zda dojde i k jeho doplnění. „Máme velkou radost, že všichni kluci z A týmu projevili zájem v Tatranu zůstat a porvat se o návrat do krajského přeboru. Z áčka není odchod žádný, z béčka odejdou dva kluci, ale tam se to doplní o osm přicházejících dorostenců. Početně jsme na tom velmi dobře,“ potvrdil odhodlání týmu Josef Hopfinger a pokračoval: „Vrací se navíc pět až sedm kluků, kteří Tatranem prošli. někteří jsou již potvrzeni. Zatím mohu říci dvě jména, která se týkají spíše béčka. Zpátky k fotbalu se pokusí vrátit Radim Remiáš, který od nás odešel po Plzně a pak měl dvakrát přetržený křížový vaz v koleni. Zlepšilo se mu to a pokusí se přes béčko vrátit k fotbalu. Druhým je Tomáš Balica. Je u nás již půl roku a zdravotně by to již mělo být dobré a měl by naskočit. U dalších jmen se ještě řeší detaily, takže je nemohu říci veřejně. Ale pět hráčů je hotových a o dalších dvou se jedná.“

Podle slov asistenta trenéra je tedy zřejmé, že by v další sezoně neměl mít Tatran personální problémy ani v jednom týmu a nemuselo by se v béčku čekat, kdo nebude mít minutáž v áčku či na dorostence. „Stanovili jsme si jasné podmínky. Z důvodu malého počtu hráčů v béčku trpěl především dorost, když někteří hráči museli nastoupit do dvou až tří zápasů o víkendu, což již je neúnosné. Stanovili jsme si, že áčko i béčko musí mít po osmnácti lidech. Když budou tři z jakéhokoliv důvodu absentoval, tak na tom budeme početně stále dobře. Šestatřicet nás bude minimálně, možná o něco více,“ uvedl k personálnímu zajištění obou týmů mužů Josef Hopfinger.

Především na jaře naskakovala do áčka řada dorostenců a to i těch mladších a vedli si velice dobře. Dostanou tedy příležitost i oni? „Příležitost dostanou, ale nebudeme je přetěžovat. Nyní to bylo víceméně vynucené, ale pokud budou mít výkonnost, tak šanci určitě dostanou. Musí vidět, že ta šance se přes béčko dostat do prvního týmu v Tatranu bude. Z mladšího dorostu do staršího nyní přecházejí opravdu šikovní kluci,“ motivuje Josef Hopfinger mladé fotbalisty.

Spekulovalo se před jarem, zda Pavel Bajčík, který převzal trenérské žezlo, bude u týmu pouze na půl roku, či bude pokračovat dál. Nyní je jasno. „Pavel Bajčík zůstává, ale sháníme k němu ještě jednoho člověka. Ne každý víkend bude k dispozici. V týdnu by případně tréninky vedl Jirka Pravda. Já bych měl mít na starosti béčko, ale začátek sezony se odvíjí od toho, zda seženeme ještě jednoho gólmana. Může se stát, že začnu sezonu v bráně áčka a ve chvíli, kdy se uzdraví Lukáš Coufal, tak přejdu k béčku. Pokud bude situace jiná, začnu jako trenér u béčka hned se startem sezony,“ doplnil Josef Hopfinger.

Otázka zranění byla v Tatranu na konci uplynulé sezony hodně aktuální. Při derniéře s Rudolfovem, bylo mimo hřiště více zraněných hráčů z kádru než na hřišti. Jak to vypadá v současné době? „Kromě Lukáše Coufala by se měli všichni buď od začátku, nebo v brzké fázi zapojit do přípravy. Po zdravotní stránce by to již mělo být v pořádku,“ doplnil pozitivní informaci asistent trenéra.

Rád chodím klukům z béčka pomoct, říká kanonýr Adam Kasík

Prachatičtí fotbalisté odstartují letní přípravu v polovině července. „Začínáme v úterý 18. července. Na hřišti se budeme připravovat v Záblatí, do toho budou i kondiční tréninky. První přátelák hrajeme 22. července ve Veselí nad Lužnicí. O týden později je na programu modelové utkání áčka proti béčku. V úterý 2. srpna hrajeme v Roudném s nováčkem krajského přeboru. Generálkou na start sezony pak bude 12. srpna duel se Lhenicemi. Sezonu pak začínáme 19. srpna ve Zlaté Koruně,“ doplnil k programu Josef Hopfinger.