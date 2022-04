Branky: 13. Toth, 64. Šíma, 73. Hezoučký, 91. Vonášek – 21. Říha. Sestava Protivína: Pícha – Barbotkin (69. Zeman), Vorel Zbyněk, Vojta, Zach – Hrachovec (80. Hodinka), Urban, Leroy Abatawa, Štěpka – Říha, Vorel Jaromír.

„Zápas se mi hodnotí velmi těžko, neboť do 67. minuty jsme hráli dobré utkání a nakonec jsme odjeli s porážkou 4:1 a dvěma červenými kartami. Necitlivý výkon rozhodčích a naše následná reakce, kterou chápu, pokazily závěr tohoto utkání,“ shrnul utkání protivínský trenér Miroslav Říha a pokračoval: „Zápas měl dva klíčové momenty. První ve 13. minutě, kdy šli domácí do vedení z nepochopitelného dvoumetrového ofsajdu. Nám se do přestávky podařilo ze standardní situace Martinem Říhou vyrovnat na 1:1. V 63. minutě šli domácí znovu do vedení po pěkné kombinaci středem hřiště a 67. minutě přišel druhý klíčový moment, když rozhodčí neodpískal faul domácích před vápnem a z následné protiakce šli domácí do gólové šance. To již moji hráči neudrželi nervy na uzdě a za kritiku rozhodčího byl vyloučen kapitán Míra Vorel a o pět minut později z frustrace za faul i Radek Vojta. Tím fotbal skončil.“

Čimelice – Osek 0:2 (0:1)

Branky: 7. D. Říský, 66. Carda. Sestava Čimelic: Šípek – Klimeš (60. Dubský), Listopad, Maršík, Nosek – Šťástka, Káš (87. Ulč), Nekl, Varhan – Říha (87. Pavlíček), Petřík (90. Kulas).

Fotbalisty Čimelic opět zradila finální fáze akcí. „Nehráli jsme až tak špatně, ale jen do poslední třetiny hřiště. Pak již si nevytvoříme žádnou kloudnou akci. Na těžkém terénu jsme byli aktivní, hráli to po zemi, ale dostaneme se jen dvacet metrů před bránu a pak nám chybí finální přihrávka. Měli jsme velice málo centrů do vápna, málo střelby. Když jsme to již mohli hrát na centr, dak si dáme dlouhou přihrávku a zaženeme se do míst, kde se s tím již nedá nic udělat. Je to zkrátka taková křeč,“ hodnotil utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina a dodal: „Sice se do sestavy vrátil Káš, ale na druhé straně vypadli Hegenbart, Viták, Rambous a další. Když už to vypadá, že to dáme konečně dohromady, tak vypadne někdo jiný. Ale vše se to odvíjí od tréninků. Tam chodí stále stejní kluci a u těch ostatních je vidět, že není síla ve finální části našich útoků. Navíc se strašně nadřeme na góly a naopak dostáváme příliš laciné.“

Český Krumlov – Milevsko 2:0 (2:0)

Branky: 14. Chytrý, 45. Růžička. Sestava Milevska: P. Dvořák – Přibyl, Pich, Petr (37. Hejl), Málek – Süsmelich (76. Novotný), Bártík (52. M. Dvořák), Marvan, Souček (83. Imbr) – Kortan, Hadáček.

Milevsko zajíždělo na hřiště lídra tabulky, takže hráče čekala velká prověrka. „Byli jsme si vědomi, že je Krumlov první, nicméně jsme soupeři hlavně v prvním poločase vítězství usnadnili. Naše hra nebyla tak přesná, bylo tam plno ztrát balonů. Zápas ovlivnila i zranění, ale to na obou stranách. U nás chyběli Petr, Bártík a další hráči. Přeskládali jsme to a hráli tak trochu s juniorkou,“ hodnotil utkání milevský trenér Miroslav Strnad a pokračoval: „Při prvním gólu jsme propadli v obranné fázi, kdy jsme neodkopli balon z vápna a soupeř dal takový náhodňák po zemi k tyči. Ve druhém případě jsme nepokryli hráče ze strany, přišel centr a opět to byl taký gól negól. Mohli jsme ještě předtím Hadáčkem vyrovnávat, ale gólman to skvělým zákrokem chytil. Další vyloženou šanci jsme si již nevytvořili a na druhé straně domácí ještě nastřelili tyč. Český Krumlov chtěl v zápase víc a nakonec také vyhrál.“