Prachaticko – Situace v B skupině fotbalové I.B třídy houstne hlavně na spodku tabulky. Sestup Chelčic je neodvratitelný, ale nikdo nechce jít do okresu jako druhý. Sestupem jsou stále ohroženy všechny týmy od osmého místa dolu.

Stachy – Sedlice 2:2 (2:2). 13. P. Záleský, 33. A. Klose – D. Dumský, 24. J. Petráš. Tentokrát na Stachy zavítal tým, který vyloženě preferuje útočný styl hry, protože přesně na to má fotbalově a rychlostně vybavené typy hráčů. Takový D. Dumský by motal hlavu i mnohem lepším obráncům než jaké mají domácí. Proto handicap v rychlosti museli nahrazovat absolutní bojovností. Hosté také začali sebevědomě a tlačili se před domácí branku, kterou pro toto utkání hájil O. Kraml. Stachovští úvodní nápor přežili a ve 13. minutě brankář Vančát váhal s rozehrávkou, důrazný Pešl míč získal a Záleský ho dorazil do prázdné brány – 1:0. Pak měli domácí během patnácti minut tři vyložené šance, ale neproměnili žádnou. Mezitím hosté využili svou největší zbraň a tou byl rychlý brejk a vyrovnávací gól Dumského – 1:1. Po dalším protiútoku přišel centr před branku, odblokování stopera a volný Petráš získal pro hosty vedení – 1:2. Domácí ovšem nesložili zbraně a ve 33. minutě přišel krásný balon do vápna od Švarce, na který si naskočil Klose a nekompromisně hlavou vyrovnal – 2:2. Poté se hra zklidnila a tak se také dohrál poločas. Po přestávce se domácím zranil výborný Eigner, přišla střídání a hosté byli stále častěji na míči. I tak Stachovští zůstávali nebezpeční a Sedličtí museli být stále ve střehu. Nikdo nechtěl prohrát, takže utkání nakonec logicky skončilo remízou. Asi spravedlivou, protože v prvním poločase bylo víc tutovek na domácí straně, po přestávce tomu bylo naopak. Sedličtí se představili jako opravdu vyspělý fotbalový tým a domácí s ním po většinu utkání dokázali držet krok.