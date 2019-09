Prachatice – Lhenice 2:1 (2:0). 5. J. Sova, 20. M. Fischer – 46. R. Iliev.

„Musím pochválit hráče za to, že to, co jsme si v pátek řekli, do puntíku splnili. Máme různé absence a museli jsme využít i dorostence. Řekli jsme si, že budeme hrát systém 4-5-1, abychom více zahustili střed hřiště. V zápase proti Semicím jsme tam nechávali moc velký prostor, nedostupovali hráče a bylo to třeba změnit. V prvním poločase kluci podali výborný výkon a soupeř si nevytvořil žádnou větší šanci. O přestávce jsme si řekli, že se musíme koncentrovat na začátek druhé půle, ale to neplatilo a dostali jsme od Ilieva kontaktní gól. Dostali jsme se pod tlak, což bylo dáno hlavně tím, že jsme museli nuceně čtyřikrát střídat. Šli tam i hráči z dorostu, kteří na svůj věk zahráli posledních dvacet minut výborně. Myslím si, že to byly zasloužené tři body,“ hodnotil utkání domácí trenér Mareš a doplnil ke kádru: „Vrátí se po červené kartě Kováč, ale asi jsme přišli o Šanderu a o Radka Mráze, který hraje se zraněním. Je to složité, ale zkusíme absence opět nahradit a připravíme se na Velešín. Chybět budou oba gólmani. Z Lažiště přišel Ondra Vašura, který bude chytat za áčko i béčko. Snažíme se někoho ještě do týmu přivést, ale je to v současné době velice složité.“

„Šli jsme do zápasu s určitým záměrem a dá se říci, že se nám celkem dařilo jej plnit celý první poločas. Podstatnou vadou bylo, že se hned na samém začátku trefil krásně z dvaceti metrů nejlepší hráč domácích Sova a poté po naší chybě i Fischer. My jsme své šance Balicou neproměnili a Ryšánek nastřelil pouze břevno. Když jsme snížili Ilievem, věřil jsem, že domácí přetlačíme, bohužel naše zjevná snaha končila většinou před vápnem, na útočné polovině nám opět chyběla větší kvalita. Domácí hrozili vlastně jen z brejků, ale byli efektivnější, náš tlak k vyrovnání nevedl, škoda, Pilát mohl v samém závěru z malého vápna srovnat. Nemohu hráčům upřít snahu a bojovnost, prohrát jsme si nezasloužili, ale něco tomu chybí, snad to zlomíme v následujícím domácím zápase, už by to bylo třeba,“ doplnil k utkání lhenický trenér Ivo Čech.