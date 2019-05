Lhenice – Lažiště 0:2 (0:1). 40. J. Rauscher, 89. T. Vokatý.

„Na okresní derby jsme se těšili, možná i to některým hráčům v určitých momentech trochu svázalo nohy. Chtěli jsme hrát aktivně a to se nám od začátku dařilo, během dvaceti minut jsme se dostali do třech velmi dobrých příležitostí, ze kterých prostě musíme vstřelit branku, pokud chceme v takových zápasech myslet na bodový zisk. Bohužel jsme je neproměnili. Hosté naopak jednu ze svých dvou šancí v prvním poločase ano a před pauzou šli do vedení. Ve druhé půli ukazovali svou fotbalovou kvalitu, byli o něco více na míči, měli tam jeden závar v malém vápně, ale jinak šance vlastně žádné nebyly, druhá branka minutu před koncem byla spíše jen kosmetickou úpravou v době, kdy jsme hráli na tři útočníky a otevřeli hru. My jsme si ve druhém poločase nevytvořili vlastně nic, chyběla nám kvalita na útočné polovině. Nemohu hráčům upřít snahu, ale v tomto utkání to nestačilo, branku Lažiště jsme prakticky neohrozili a hosté si tak odvezli všechny body, i když vzhledem k počtu brankových příležitostí to byl podle mého názoru remízový zápas,“ shrnul duel lhenický trenér Ivo Čech.

„Hrál se pěkný zápas, bylo to vyhecované, v rámci pravidel agresivní. V první půlhodině měli Lheničtí navrch, vypracovali si šance a pokud by vedli 2:0, nikdo by se nedivil. Domácí je však nedali, my se naopak zvedli a těsně před přestávkou dali vedoucí branku. Ve druhém poločase jsme hru kontrolovali a v závěru přidali druhý gól. Myslím si, že to nakonec byly zasloužené tři body. Druhá polovina zápasu byla z naší strany dobrá. Máme šest lidí na marodce a čeká nás zápas s Juniorem. Potřebujeme zvládnout ještě dva tři zápasy,“ komentoval zápas a situaci v tabulce lažišťský trenér Josef Raušer.