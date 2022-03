Branky: 8. a 9. Kůst, 40. Čadek – 61. Křížek, 81. Říský (11), ŽK: 5:1 (Chlanda, Sedláček, Čadek, Hrádek, Antoš – Šrámek), 100 diváků, Rozhodčí Kollmann – Šimek, Panský.

Do jara vstupovaly oba celky s opačnými ambicemi. Blatná se chtěla pokusit nahrát nějaké body (po podzimu neměla žádný) a případně potrápit někoho před sebou. Naopak Osek měl zasáhnout do postupových bojů. Již úvod jara naznačil, že v pžřípadě Blatné to platí, naopak Osek v minulém kole doma ztratil s Prachaticemi.

Fanoušci Blatné mohli tentokrát být spokoeni, zápas se začal odvíjet v režii jejich hráčů. Za deset minut to bylo po brankách Kůsta již 2:0 a když v závěru půle přidal Čadek třetí gól, vypadalo to na hladkou výhru. Trocha bouře v kabině Oseka o přestávce znamenala i následnou změnu obrazu hry. Hosté začali být aktivnější a Zdeněk Křížek, profesně gólman, dokázal z postu záložníka snížit. Když proměnil D. Říský v závěru utkání penaltu, bylo ještě zaděláno na drama. Domácí si však již první výhru nenechali vzít.

Komentáře trenérů přineseme v pravdelném pondělním souhrnu ohlasů z krajského přeboru.