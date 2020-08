Strunkovice – Velešín 0:0.

„Po ne příliš vydařených přípravných zápasech jsme tentokrát podali lepší výkon. První poločas byl naprosto vyrovnaný, ve druhém jsme měli mírně navrch, ale nedokázali to zužitkovat brankově. Soupeř to odehrál zkušeně,“ shrnul utkání strunkovický lodivod Václav Beneš a doplnil: „Samozřejmě jsme si přáli do soutěže vstoupit vítězně. Je z toho jeden bod, ale klukům nemohu nic vyčíst, na hřišti to odpracovali.“