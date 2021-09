Petr Bízek, trenér Prachatic B: „Byl to vyrovnaný a řekl bych i vyhecovaný zápas se šťastným koncem pro nás. Musím kluky pochválit. Velká čest patří Honzovi Makošovi, odehrál za nás celý zápas, pomohl notně ke třem bodům a odpoledne ještě hrál za A tým.“

Jan Děd, trenér SK Čkyně: „Kromě prvních třiceti minut, kdy jsme byli lepší a dostali jsme se do vedení a přidali i dva góly, bohužel pro ofsajdy zrušené, jsme nepředvedli vůbec nic. Domácí srovnali z pokutového kopu a ve druhém poločase šli do vedení zkušeně Honzou Hrbkem. Do konce utkání jsme byli v křeči a končili před dobře organizovanou obranou domácích. Takhle chaoticky asi nemůžeme hrát, dostali jsme pěknou facku a zaslouženě. Za týden doma hostíme Planou a musíme náš výkon hodně zlepšit.“

Prachatice B – Čkyně 2:1 (1:1). 21. (PK) J. Makoš, 60. J. Hrbek st. – 14. J. Rataj.