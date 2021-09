Sokol Sezimovo Ústí – Blatná 3:1 (1:1)

Branky: 11. Škarda, 53. Pavelka, 85. Kavka – 28. Kůst.

Sestava Blatné: Chlanda – F. Hrádek, Hlaváč, Sedláček. Bláha (85. A. Hrádek) – Peleška (87. Peroutka), Kůst, Prokopec, Říha – Stulík (68. Král), Šimůnek.

„Bylo to oboustranně trochu nervozní. Začátek z naší strany vypadal ustrašeně. Domácí brzy otevřeli skóre. My začali hrát až ve chvíli, kdy jsme prohrávali. Po necelé půlhodině hry se nám po zatažení Šimůnka a střele Kůsta pod břevno podařilo vyrovnat. To bylo z první půle vše. Vytvořili jsme si další příležitosti, ale nedokázali z toho nic vytvořit. Byli jsme málo agresivní. Ve druhém poločase jsme bohužel opět nechali domácí po standardní situaci skórovat. V poslední čtvrthodině jsme dostali domácí pod tlak, měli několik šancí, ale chyběly asi síly do zakončení. Bylo to takové moc splašené. Na druhé straně domácí trefili břevno a tyč a pak Hlaváč vyrážel míč z prázdné brány. Když jsme otevřeli hru, domácím se pět minut před koncem podařilo dát třetí gól a bylo po všem. Jak jsem již říkal, bylo to zbytečně nervozní s několika spornými momenty. Ale domácí dali o dva góly více a vyhráli,“ shrnul utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.