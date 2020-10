Bělčice – Čkyně 4:4.

Přijeli, viděli, ale nezvítězili. Tentokrát je to zklamání z našeho výkonu. Nehráli jsme jako tým, dělali chyby, neobsazovali soupeře při standardkách a nedohrávali souboje. Přitom jsme si říkali, že je třeba dát pozor na vstup do utkání. A začneme tak, jak nechceme. Domácí nám nedali ani metr a trestali každou naší ztrátu míče. Než jsme se rozkoukali, bylo to 1:0. Po tečované střele Peška přišlo vyrovnání a vypadalo to, že se nadechujeme. Pár nebezpečných akcí a centrů však k úspěchu nevedlo, a tak domácí z brejku trestali, navíc naším vlastencem. Opět nás to nepoložilo a po centru srovnal hlavou Gerold.

V kabině jsme upozorňovali na vstup do druhé půle, ale marně. Po špatně bráněném rohu si zpracoval míč Hanzlík a prostřelil tři naše hráče. Chtěli jsme srovnat, ale netakticky vyběhli, byl z toho domácí brejk a 4:2. Vystřídali jsme a zatlačili do domácí obrany, kterou větral hlavně Turek. Začaly létat centry do vápna a Král dorážel na 4:3. Domácí prakticky jen odkopávali míče a my přitahovali šrouby. Další souboj Turka s domácí obranou skončil penaltou a tu sám Turek proměnil na 4:4. Nebezpečné rohy, které ještě v závěru létaly do domácí šestnáctky, již dalším gólem neskončily, a tak oba soupeři brali po bodu. Nutno podotknout, že spravedlivě.

Je to za námi, nyní se musíme soustředit na Střelské Hoštice.

Patrik Krull