A fotbalisté Vlašimi by rádi lídra tabulky připravili o body. „Nečeká nás lehký zápas, protože Budějovice mají velice kvalitní mužstvo a ligu by si i vzhledem ke své tradici a fotbalovému zázemí určitě zasloužily. Já jako jejich bývalý hráč jim postup přeji, nicméně v nedělním zápase uděláme maximum pro to, abychom doma uspěli,“ uvedl včera pro Deník trenér Erich Brabec, jenž začínal s fotbalem ve Větřní a do velkého fotbalu vstoupil právě v Českých Budějovicích. „Pořád tam znám plno lidí a mám tam hodně kamarádů, takže nedělní zápas pro mě přece jen bude mít specifický náboj,“ ujistil.



Ve Vlašimi se v zimě kádr značně pozměnil. „Do ligy se posunuli Hadaščok a Túlio, odešel i Le Giang, a když přidám i odchody Plechatého a Marečka, přišli jsme o celou osu týmu,“ konstatoval Brabec, zároveň však dodal, že hráči, co naopak v zimě přišli, v přípravě prokázali, že svou kvalitu mají. Dle zpráv z Vlašimi mimo hru jsou Piško (po operaci ještě není v pořádku) a Mizerák (kotník).



V přípravě Vlašim podlehla Jihlavě 0:4, zato ale mj. porazila Hradec Králové a má kladnou bilanci 5-1-2.



Že pro jeho tým bude mít vstup do jarní části sezony velkou důležitost, si je trenér Dynama David Horejš dobře vědom. „Po Vlašimi jedeme opět ven do Prostějova a nato máme doma Brno. My se však chceme soustředit na každý zápas, každý má pro nás velkou důležitost a dá se říct, že prostě budeme čtrnáct krát hrát finále! Teď ale máme v hlavě jen utkání ve Vlašimi,“ zdůraznil budějovický kouč.



Dynamo by mělo do Vlašimi až na Havelku, jenž je po zranění dlouhodobě mimo hru, jet v plné síle. „K dispozici by měl být i Mrsič, jenž měl menší zdravotní potíže a uvidíme, jak na tom bude,“ přemítal trenér Horejš.



Ten sílu Vlašimi respektuje, ale svému týmu věří. „Na úvod je Vlašim velice nepříjemným soupeřem, věřím ale, že jsme natolik silní, že těžký jarní start zvládneme,“ zdůraznil trenér Dynama.



Také fotbalisté Táborska zahájí jarní část II. ligy na hřišti soupeře, ve Vítkovicích se s domácím mužstvem ale střetnou až v pondělí navečer od 17 hodin.



V pondělí hraje v lize juniorů i jednadvacítka Dynama, která se v atraktivním utkání utká s mladíky pražské Sparty, kteří ligu vedou (začátek zápasu ve 14 hod. na Složišti).



V I. lize dorostu začíná devatenáctka Dynama jaro už v sobotu v Brně (12).



Písek v ČFL hostí Králův Dvůr až příští sobotu 9. března.