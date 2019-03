Ve Vlašimi totiž gólem Davida Ledeckého z 15. minuty zvítězili 1:0 a minimálně do pondělní dohrávky Jihlava – Znojmo navýšili náskok v čele druholigové tabulky na pět bodů.



Bodovat v neděliním utkání chtěly obě strany. „Nečeká nás lehký zápas, Budějovice mají velice kvalitní mužstvo, my ale uděláme maximum pro to, abychom doma uspěli,“ řekl pro Deník jižní Čechy před zápasem vlašimský trenér Erich Brabec. „Na úvod je Vlašim velice nepříjemným soupeřem, věřím ale, že jsme natolik silní, že těžký jarní start zvládneme,“ opáčil trenér Dynama David Horejš.



A hráči obou mužstev se od začátku snažili potvrdit, že jejich trenéři svá slova mysleli vážně. Zápas totiž začal oboustranně velice svižně a hned v úvodní pětiminutovce mohli dát gól jak hosté (ve 2. min. po Červakově chybné rozehrávce se dostal ke střele Provod, jeho pokus ale Šabanov zblokoval), tak i domácí (ve 4. min. po Pavlíkově akci pálil Dao, ani jeho střela však přes blok hostující zadáků až k bráně neprošla).



Skóre se měnilo už v závěru úvodní čtvrthodiny, kdy se po rychlé akci po pravé straně hřiště uvolnil Martan a po jeho přesném centru kanonýr David Ledecký prokázal, že byť se mu v přípravě střelecky nedařilo, góly dávat nezapomněl – 0:1! „Od Ládi Martana to byl výborný centr, já sice míč špatně trefil, ale naštěstí skončil v síti,“ uvedl pro klubový web autor gólu.



Brzký gól se na sebedůvěře domácích hráčů podepsal a hosté měli i další náznaky slibných příležitostí. Ke střelám se dostali Čavoš a Martan, gól ale nedali. Vlašim zahrozila těsně před pauzou, kdy měla možnost zahrávat přímý kop ze slibné vzdálenosti, s Blechovou ranou si ale brankář Staněk poradil.



Blízko druhému gólu byli hosté hned na začátku druhé půle, po Ledeckého centru ale Mareček ve 49. min. pálil těsně vedle. Jen o chloupek mimo tři tyče mířil krátce nato i Javorek a z velké šance neuspěl po centru Kladrubského ani Ledecký, jehož hlavička v 67. minutě skončila na břevně…



Hráči Vlašimi se sice snažili s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat, obrana Jihočechů ale fungovala bezchybně. Naopak pět minut před koncem měl brankář Bačkovský po Javorkově hlavičce velké starosti. Dynamo cenné vítězství uhájilo i při tříminutovém nastavení.



Vlašim - Dynamo ČB 0:1 (0:1) - Branka: 15. Ledecký. ŽK: Novotný, Šabanov, Janda, Kučera – Mareček, Čavoš, Ledecký. Diváci: 806. Rozhodčí: Matějček – Kříž, Vaňkát.Vlašim: Bačkovský – Pavlík (75. Kučera), Červak, Šabanov, Kadlec – Janda, Fortelný (23. Badocha), Blecha, Plachý (68. Fotr) – Dao, Novotný. Dynamo ČB: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic (85. Wermke) – Čavoš, Mareček – Martan (90. Brandner), Javorek (86. Táborský), Provod – Ledecký.