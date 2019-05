České Budějovice – V předehrávce 26. kola II. ligy sice fotbalisté Dynama v Hradci prohráli 1:0 a jejich velká série dvanácti výher v řadě tak skončila, velká šance na přímý postup do ligy ale žije dál!

Jiří Kladrubský v Hradci Králové uniká domácímu Miloši Kopečnému. Fotbalisté Dynama v Hradci prohráli 0:1 a ve středu hrají doma s Chrudimí (17). | Foto: Foto: www.fchk.cz

„Hrál se fotbal, který se fanouškům musel líbit. Akce střídala akci, spousta šancí, vypjatých situací a skvělých zákroků,“ vyzdvihoval úroveň zápasu klubový web vítězného mužstva, které díky gólu Filipa Zorvana z první půle získalo cenný skalp lídra soutěže. „Jsme rádi, že zrovna my jsme Českým Budějovicím ukončili tu jejich šňůru,“ zářil po zápase střelec jediného gólu utkání.



„Kdyby hosté v první půli proměnili svou stoprocentní šanci, mohl zápas skončit jinak,“ zmínil hradecký trenér Zdenko Frťala únik Patrika Brandnera z první půle, své hráče však pochválil: „Jsem rád, že věřili sami v sebe a své schopnosti, že všichni makali na sto deset procent a byli za to odměněni výhrou, které si nesmírně vážíme,“ ocenil.



Fotbalisté Dynama, kteří za jistých okolností mohli už v Hradci slavit postup do ligy, jeli domů smutni. „Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme tady nebodovali, je ale třeba uznat, že Hradec vyhrál zaslouženě,“ uvedl na pozápasové tiskovce trenér David Horejš, dle něhož hráči soupeře se víc o vítězství rvali a víc za ním šli. „My sice měli za stavu 0:0 vyloženou příležitost, což asi byl zlomový okamžik zápasu, kdybychom ji totiž využili, měli by to domácí asi těžší,“ přemítal trenér Dynama, jehož svěřence už ve středu čeká doma další zápas s Chrudimí (17.00).



A v něm se hráči Dynama jistě pokusí pomyslný druhý mečbol proměnit. „Postupové šance máme stále pevně ve svých rukou a musíme jít do zápasu s Chrudimí s cílem vybojovat tři body,“ zdůraznil před středečním zápasem brankář Jindřich Staněk.



Hradec Králové - Dynamo ČB 1:0 (1:0) - Branka: 41. Zorvan. ŽK: Leibl, Pokorný – Čavoš, Grajciar, Ledecký, Javorek. Diváci: 915. Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Šimáček. Hradec Králové: Ottmar – Kopečný, J. Pokorný, Martinec, Leibl (75. Durdević) – Jukl – Vlkanova, Kateřiňák, Zorvan (87. Kvída), Urma – Šípek (89. Firbacher). Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic (67. Mršić) – Čavoš, Javorek (61. Táborský) – Brandner (74. Wermke), Grajciar, Provod – Ledecký.



Tábor – Do nedělního zápasu s Ústím šli fotbalisté Táborska s novým trenérem Karlem Musilem, jenž v týdnu nahradil odvolaného Petra Mikolandu. „Čeká nás velice silný soupeř, jiní ale ve II. lize nejsou. Věřím, že se o body porveme,“ uvedl nový kouč před zápasem.



A jeho svěřenci se skutečně od začátku snažili hosty zatlačit, ústecká defenziva však fungovala spolehlivě. Již v 5. minutě se sice domácí dostali k první střele přímo na bránu hostí, její strážce Tvrdoň však byl pozorný. Tlak Táborska postupem času síli, kýžený vedoucí gól ale domácí nedali ani z několika rohových kopů. Těch do přestávky hráči Táborska kopali sedm proti jedinému hostí, nic z nich ale nevytěžili.



Až po změně stran se domácí ze svého osmého rohu konečně dočkali, ale radost u Jordánu trvala jen krátce, neboť hosté dvěma slepenýma góly během pěti minut skóre otočili a v závěru ještě třetím gólem své vítězství pečetili. Musiol sice v nastavení ještě svým druhým gólem snížil, tři body ale vezlo Ústí a situace Táborska na spodku tabulky je ještě obtížnější.



Ve středu hraje Táborsko existenční zápas ve Znojmě.



Táborsko - Ústí nad Labem 2:3 (0:0) - Branky: 51. a 90. +3 Musiol – 61. a 78. Procházka, 66. Strada. ŽK: Kučera, Pilík – Janso, Brak, Bílek. Diváci: 680. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Vodrážka. Táborsko: Šiman – Šandera, Březina, Navrátil (46. Klusák), Hasil – Kučera, Valenta (72. Gebert) – Čermák, Pilík (78. Vandas), Pfeifer – Musiol. Ústí nad Labem: Tvrdoň – Janso, Brak, Pimpara, Krátký, Bílek – Miskovič, Prošek, Strada, Valenta – Matějka.