Oběma soupeřům v derby půjde o hodně: domácímu Dynamu o postup do I. ligy, hostujícímu Táborsku o záchranu ve II. lize.



V roli favorita do zápasu půjdou fotbalisté Dynama, kteří jsou v tabulce II. ligy se sedmibodovým náskokem na prvním místě před Jihlavou, zatímco Táborsko po prohře s Brnem kleslo na předposlední sestupovou příčku. Hráči Dynama na jaře všech šest utkání vyhráli a rádi by dnes svou vítěznou sérii prodloužili na deset zápasů v řadě. O derby se ale říká, že nemívá favorita, což platí také o zápase dvou nejlepších jihočeských mužstev. Fotbalisté Dynama v dosavadních devíti vzájemných utkáních totiž sice ještě ani jednou neprohráli, na druhou stranu ale hned šest zápasů skončilo remízou.



Nerozhodně se hráči obou mužstev rozešli také na podzim v Táboře, kde Táborsko vedlo po gólu Chriastiana Frýdka a za Dynamo vyrovnal David Ledecký, jenž je se třinácti brankami v čele tabulky druholigových střelců a gólem přispěl i k výhře Dynama 2:1 v minulém kole ve Vítkovicích. V tříbodový zisk věří i v derby: „Doufám, že přijde hodně fanoušků a pomohou nám. Naším cílem je naplno bodovat,“ ujistil.



V úspěšný výsledek v derby věří i trenér Dynama David Horejš, soupeře ale rozhodně nepodceňuje. „Viděli jsme Táborsko proti Brnu a měli možnost se přesvědčit, že nás čeká hodně těžký zápas. Táborsko totiž hlavně ve druhé půli hrálo velice dobře a mělo i hodně šancí,“ upozornil budějovický kouč.



Ten do sestavy svého týmu zřejmě příliš sahat nebude. „Program je hodně nabitý a nějaké zdravotní potíže tudíž máme, uvidíme však až před zápasem,“ krčil rameny s tím, že proti svým bývalým spoluhráčům určitě nebude hrát Matěj Mrsič, jehož čeká operace. „Věřím, že zápas zvládneme,“ uzavřel Horejš.



S respektem k síle soupeře, který osm kol před koncem soutěže je v čele druholigové tabulky, cestují ke středečnímu derby do Č. Budějovic fotbalisté Táborska. Trenér Petr Mikolanda přesto věří, že jeho svěřenci jsou schopni náročný zápas s domácím favoritem zvládnout se ctí.



K optimismu ho opravňuje výkon, jaký přes nedělní porážku s Brnem tým Táborska zejména po přestávce podal. „Kdybychom hráli tak, jako ve druhém poločase, bylo by to dobré,“ zdůraznil táborský trenér po zápase s Brnem.



Postrádat v derby Táborsko bude Čermáka a Geberta, kteří jsou u Jordánu od zimy na hostování právě z Dynama a po dohodě obou klubů proti mateřskému klubu hrát nemohou. „K dispozici budou ale další klíčoví hráči a kvalita se posune směrem dopředu,“ usoudil Petr Mikolanda.