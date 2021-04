Táborsko v důležité bitvě obstálo, cestu k výhře režíroval třígólový mág Tolno

Ostrý studený vítr, který se o středečním podvečeru proháněl nad táborskou Kvapilkou, zavál do šatny domácích fotbalistů velmi hřejivé a radostné pocity. V důležité dohrávce patnáctého kola Fortuna národní ligy vyválčili nesmírně důležité vítězství nad posledním Slavojem Vyšehrad a v tabulce soutěže se dostali do kontaktu s týmy, které by v dalších týdnech chtěli dostat za svá záda. Hlavním strůjcem přesvědčivé výhry v poměru 4:0 se stal záložník Emmanuel Tolno, jenž se blýskl hattrickem.

Šťastní střelci gólů Táborska v duelu s Vyšehradem. Vlevo strůjce vedoucí branky David Čapek, vpravo autor hattricku Emmanuel Tolno. | Foto: Jan Škrle

FC MAS Táborsko – Slavoj Vyšehrad 4:0 (2:0) Branky: 17. Čapek, 44., 75. a 90. Tolno, rozhodčí: Orel – Blažej, Pfeifer, ŽK: 0:1 (15. Kříž), hráno bez diváků. FC MAS Táborsko: Pecháček – Navrátil (78. Gil), Holiš, Dybala, Almeida – Tolno, Ndiaye, Majka (72. Tusjak), Boula – P. Plachý (20. Janošík, 72. Pinc), Čapek (78. Penc).

FC Slavoj Vyšehrad: Kafka – Šandera, Kulig, Suchan, Drobílek (65. Hampl) – Alexandr, Schneider (57. Žilák), Hezoučký, Kříž (78. Vojta) – D. Procházka (57. Králíček), Vandas (65. Zaradny). Utkání začalo vinou pozdního příjezdu hostů se zhruba dvacetiminutovým zpožděním, a protože se na více než dvacet minut protáhla i přestávka, protáhlo se utkání téměř do sedmé hodiny večerní… V jeho úvodních minutách působili hosté z pražského Vyšehradu odhodlanějším dojmem, ale k ohrožení domácí branky je to nedovedlo. Naproti tomu Táborští dokázali udeřit hned z první příležitosti, která se jim naskytla. V 17. minutě přistál trestný kop de Almeidy na hlavě útočníka Čapka, a ten usměrnil míč mimo dosah brankáře Kafky – 1:0. S poměrně brzkou odpovědí mohl přispěchat extáborský forvard Vandas, který se dostal k zakončení z hranice malého vápna, ale nestačil seřídit svá mířidla. To Pražanům pořádně zatrnulo po půlhodině hry, kdy odražený míč napálil de Almeida a Kafku zachránila levá tyč. Nepříliš strhující hra zvolna plynula k poločasovému hvizdu, ale ještě než zazněl, vytryskl na domácí lavičce i mezi fanoušky za plotem stadionu nový gejzír nadšení: ve 44. minutě mířil Ndiaye Modou po centru de Almeidy hlavou jen do břevna, následně se ovšem dostal k hlavičce i Tolno a Kafka nedostal ani tu nejmenší šanci zasáhnout – 2:0. Obraz hry se ani ve druhém poločase nikterak neproměnil. Nepříliš strhující partie korespondovala s velmi chladným až mrazivým počasím, které u Jordánu panovalo. Domácí celek byl ovšem přece jen nebezpečnějším týmem a po zásluze se to nakonec odrazilo i ve skóre. V 75. minutě Jihočeši zaútočili po pravé straně a těžil z toho Tolno, jehož zdařilá střela definitivně uspala naděje fotbalistů Vyšehradu na potřebný bodový zisk – 3:0. Za tohoto lichotivého stavu doposud pozorná domácí defenzíva přece jen pootevřela dvířka útočným výpadům soupeře. Gólem však neskončila ani stoprocentní šance střídajícího Zaradnyho, jenž nenasměroval míč do zcela odkryté části Pecháčkovy branky. Poslední slovo si tak vzal hrdina utkání Tolno, jenž v nastaveném čase zaskočil hráče Slavoje i diváky střelou z ostrého úhlu a završil nejen celkové skóre, ale také svůj hattrick, po kterém jistě zbohatne týmová pokladna – 4:0.