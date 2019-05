České Budějovice – Až zápasy posledního kola rozhodnou, zda se fotbalová II. liga bude na jihu Čech hrát i příští sezonu.

Jiří Kladrubský (na snímku z minulého utkání s Varnsdorfem) při odkopu bude Dynamu v Třinci zřejmě chybět. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V Č. Budějovicích si fanoušci polepší, jejich Dynamo se po čtyřech letech vrátilo do I. ligy. To, zda se II. liga bude hrát nadále také u Jordánu, mají hráči Táborska ve svých rukou – když v Hradci Králové v sobotu zvítězí, mají bez ohledu na výsledky Znojma a Žižkova záchranu jistou!



Toho si je dobře vědom i kouč Karel Musil: „To je samozřejmě velké plus a věřím, že to bude pro naše hráče také patřičnou motivací,“ zdůraznil kouč Táborska, jenž na jaře v rozehrané soutěži nahradil odvolaného Petra Mikolandu a po jehož příchodu tým uhrál důležité body (mj. vyhrál existenční střetnutí ve Znojmě). „Jenže další body jsme úplně zbytečně ztratili, když jsme pykali za laciné chyby,“ smutnil Musil a dodal, že tomu tak bylo i před týdnem doma proti Sokolovu: „My nedali tutovou šanci, zatímco soupeř dal gól z ničeho a pak už to ubránil…“



Uspět v Hradci Králové, kde by Táborsku měl chybět jen zraněný Pfeifer, bude dle Musila pro jeho hráče velice obtížné. „Naději na baráž už Hradec sice ztratil, ale až do předposledního kola bojoval o postup do první ligy, a to dokazuje, jak těžký soupeř nás čeká. Přesto ale věřím, že jsme schopni i v Hradci se o body porvat a pro Tábor tak druhou ligu udržet,“ uzavřel trenér Karel Musil.



Zatímco fotbalisté Táborska hrají v sobotu v Hradci o bytí a nebytí, pro hráče českobudějovického Dynama by sobotní zápas v Třinci vlastně mohl být už přípravou na novou sezonu. Ostatně na dalekou cestu do Třince se černobílí vydávají až v den zápasu, ani to dle trenéra Davida Horejše však rozhodně neznamená, že by zápas v Třinci nováček I. ligy bral na lehkou váhu. „My se i po všech těch oslavách postupu připravovali v týdnu stejně pečlivě jako na všechna předchozí utkání,“ ujistil lodivod suverénního vítěze II. ligy. „Rádi bychom překonali hranici sedmdesáti bodů, což by byl velký úspěch. Věřím, že to může být pro naše hráče i velkou motivací,“ podtrhl trenér Dynama.



V Třinci by tudíž fotbalisté Dynama rádi nastoupili v plné síle, nicméně vedle rekonvalescentů Mršiče a Marečka bude určitě chybět také Čavoš, jenž v zápase s Varnsdorfem dostal před týdnem čtvrtou žlutou kartu. A v nominaci na Třinec nebyl ani Jiří Kladrubský: „Čeká přírůstek do rodiny, tak jsme ho nechali doma,“ vysvětlil Horejš absenci kapitána týmu.



Ve III. lize hraje Písek sobotu dopoledne doma s fotbalisty Živanice (10.15), v divizi po pátečním předehrávaném derby Čížová – J. Hradec jede v sobotu Táborsko B do Přeštic a Soběslav do Dobříše. V I. lize dorostu hraje devatenáctka Dynama v sobotu doma na Složišti v důležitém utkání proti Zlínu (výkop ve 14 hodin).