V týmu, ve kterém usiluje o angažmá, debutoval proti áčku klubu, z něhož k Jordánu přišel. Naskočil až na poslední čtvrthodinu, i tak se ale dostal do slibné šance, Šípoše v bráně však nepřekonal. Zato ve Znojmě jeden gól dal a druhý padl z penalty po faulu na něj. „Docela mi ten zápas vyšel,“ usmíval se.

Pověst kanonýra potvrdil i proti Teplicím, kdy pohotovou placírkou otevřel skóre. „Zatím se mi v Táboře daří, vidím to docela pozitivně,“ říkal v rozhovoru pro Deník. „Snažím se do zápasu dávat všechny síly a těší mě, že v posledních dvou zápasech se mi dařilo prosadit i střelecky,“ pochvaloval si.

Svým gólem proti Teplicím pomohl týmu k cenné remíze. „Kopali jsme roh a ani pořádně nevím, jak tam balon ke mně propadl, dával jsem to z první a až tak velká práce to nebyla,“ culil se.

Nabídku jít do Tábora na zkoušku uvítal. „Určitě, je to pro mě výzva a šance udělat větší krok do profesionálního fotbalu. Snažím se chytit tu možnost za pačesy a chci dál makat naplno, abych se v týmu udržel,“ zdůraznil s tím, že hendikepem pro něj bezesporu je to, že na rozdíl od I. a II. ligy se kvůli koronaviru další soutěže dlouhou dobu nehrály. „Herní praxe samozřejmě chyběla,“ připustil.

V Táboře si to vynahrazuje: „Hráli jsme v sobotu s Dynamem, ve středu se Znojmem a teď s Teplicemi, samí silní soupeři. Je toho dost…“

Testy v Táborsku si Jakub Matoušek chválí: „Úroveň je tady výborná, parta super, kluci mě vzali mezi sebe. Pokud bych dostal nabídku zůstat, bral bych to všemi deseti,“ zdůraznil.

Matouškovy výkony jsou dle trenéra Táborska Miloslava Brožka největším překvapením letošní přípravy. „A to jak pro nás, tak možná i pro Dynamo. Ještě ale ty své výkony bude muset potvrdit i v soutěži,“ po zápase s Teplicemi řekl táborský trenér.