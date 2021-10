Na lepší časy se přesto zablýsklo poměrně brzy po změně stran. V 52. minutě se domácí obránce ohnal po jednom z hostujících hráčů a sudí Radina bez váhání tasil žlutou kartu a nařídil pokutový kop. Úspěšná exekuce Tijanyho dostala Jihočechy zpátky do hry o příznivý výsledek, ale přes řadu nebezpečných výpadů už se vyrovnání nedočkali. Asi nejblíže k němu měl Tijany, kterého však tváří v tvář vychytal brankář Vejmola. V závěru utrpěli Táborští vedle bodů a třetí inkasované branky i další bolestné ztráty. V 78. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Holiš a v nastaveném čase stihl tentýž osud Tijanyho.

Celek Táborka si nechal kýžený bodový zisk uplavat v podstatě už v první půlhodině hry, kdy dvakrát inkasoval a udělal si to do dalších minut zápasu pořádně složité.

Fotbalisté Táborska budou chtít na své páteční vystoupení ve Fortuna národní lize co nejrychleji zapomenout. Na stadionu Vysočiny vyšli bodově naprázdno a porážku v poměru 1:3 doprovodili dvěma červenými kartami pro stopera Romana Holiše a útočníka Muhameda Tijanyho.

