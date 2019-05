V posledním kole II. ligy Dynamo potvrdilo v Třinci výhrou výbornou sezonu, naopak smutek zavládl u Jordánu, Táborsko po prohře v Hradci Králové sestupuje.

Trenér David Horejš dovedl fotbalisty Dynama do I. ligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama svou velkou jízdu jarní částí II. ligy, završenou čtyři kola před koncem suverénním postupem do I. ligy, potvrdili vítězstvím 3:2 v Třinci, kde navíc obě branky inkasovali až v samém závěru. Po hodině hry totiž i bez některých opor v pohodě vedli už 3:0.



Jihočechům se v Třinci vydařil vstup do utkání, když udeřili v 17. minutě hned ze své první povedené útočné akce a po centru z levé strany se před třineckou bránou prosadil obránce Řezáč, jenž v Třinci nahradil kapitána Jiřího Kladrubského.



Fotbalisty Třince brzký gól do kolen nesrazil a pět minut nato byl po Omastově pasu blízko vyrovnávacímu gólu Janošík, míč po jeho pohotové střele ale přes blokující obránce za zády brankáře Křížka neskončil.



Hosté byli ve finální fázi efektivnější a v závěru úvodní půlhodiny nejlepší střelec II. ligy Ledecký po nahrávce za domácí beky byl u balonu dříve než vyběhnuvší brankář Adamuška a střelou do prázdné brány zvýšil na 0:2.



V závěru první půle se proti Janoščínově střele k tyči vytáhl výborně chytající Křížek.

I po změně stran se domácí snažili s nepříznivým skóre něco udělat, jenže obrana Dynama i bez Kladrubského a Havla pracovala spolehlivě. Hosté navíc se snažili využívat každé šance k brejku, po jednom z nich se z otočky trefil Martan a bylo to 0:3.



Ke cti třineckých fotbalistů slouží, že ani za tohoto krajně nepříznivého stavu nerezignovali a v posledních deseti minutách hrozící debakl odvrátili a dvěma góly výši porážky snížili: osm minut před koncem ekvádorský útočník Arroyo upravil na 1:3 a v 87. minutě se po závaru před Křížkovou brankou dokázal nejlépe zorientovat Gáč a z malého vápna prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Tři body už ale hosté uhájili.



Třinec - Dynamo ČB 2:3 (0:2) - Branky: 82. Arroyo, 87. Gáč – 17. Řezáč, 26. Ledecký, 64. Martan. Diváci: 200. Rozhodčí: Hrubeš – Melichar, Hock. Třinec: Adamuška – Ilko, Gáč, Kušnír, Janoščín – Vaněk, Samiec – Janošík, Weber (46. Arroyo), Omasta (55. Hapal) – Dedič (74. Nieslanik). Dynamo: Křížek – Řezáč, Novák, Fišl, Helešic – Javorek (82. Havel), Havelka – Brandner (68. Grajciar), Táborský (58. Martan), Provod – Ledecký.