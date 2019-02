„Nedali jsme gól a bez gólu se vyhrávat nedá,“ krčil rameny po včerejší generálce trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že na druhou stranu ho těší, že jeho svěřenci zápas odehráli s čistým kontem.



Favorizovaní Jihočeši začali zápas aktivně a velkou šanci otevřít skóre měl po rohovém kopu už ve 3. min. Mareček, ale tísněn domácím obráncem pálil ve slibné pozici vedle brány. V závěru první půlhodiny zápasu hostující Martan vyslal do další příležitosti Ledeckého, jehož střelecký pokus však brankář Soukup vyrazil na roh.



Pražané o sobě dali vědět až v závěrečné čtvrthodině, kdy nejdříve Kubalovu ránu zpoza vápna Staněk v brance Dynama vyškrábl na roh a po jeho rozehráni našel Frizoni centrem Mashikeho. Jeho hlavičce však chyběl potřebný důraz, takže Staněk větší starosti neměl.

Ve druhém poločase se hra převážně pohybovala uprostřed hrací plochy a o první vzruch se až dvacet minut před koncem postaral Mashike, když se mu podařilo zblokovat odkop brankáře Staňka, balon ale odkrytou branku minul. Vzápětí zahrozili po rohu Kladrubského hosté, ale Novákovu hlavičku gólman Soukup vyrazil. Vyznamenal se i brankář Staněk, jenž ve velké šanci vychytal střídajícího Súkenníka. Závěr utkání patřil Dynamu, Provodova tvrdá rána se po teči domácí obrany mezi tři tyče ale nevešla a mimo šla i pohotová Čavošova rána.



A protože se v nastaveném čase míč po Grajciarově rohovém kopu odrazil od bližší tyče, skončil zápas bez branek. „Byl to spíš úporný boj,“ charakterizoval generálku lakonicky trenér Horejš.



Žižkov - Dynamo ČB 0:0 - Žluté karty: Opluštil, Rothe, Šustr – Martan. Diváci: 200. Rozhodčí: Rejžek. Žižkov: Soukup – Šimek (69. Burda), Opluštil, Rothe, Frizoni – Urbanec (65. Bazal), Antl, Batioja (87. Šustr), Kubala (81. Hejný), Stříž (81. Baďura) – Mashike (77. Súkenník). Dynamo: Staněk – Kladrubský (84. Řezáč), Havel (61. Fišl), Novák, Helešic (73. Wermke) – Čavoš, Mareček (61. Brandner) – Martan (84. Šplíchal), Javorek (73. Grajciar), Provod – Ledecký (61. Táborský).



Tábor - Fotbalisté Táborska v generálce na přírodním trávníku ve sportovním centru v Nymburce hráli s Varnsdorfem 1:1.



Vedoucí gól už v 11. minutě dal krásnou střelou z pětatřiceti metrů táborský Adrián Čermák, krátce před půlí po faulu brankáře Šimana srovnal na 1:1 z penalty Kouřil. Po půli už žádný gól nepadl.



„Měli jsme trošku problém s tím, že jsme byli poprvé na přírodním trávníku, zatímco Varnsdorf už na trávě tento týden trénoval. Přesto však generálka splnila naši představu a podali jsme velmi dobrý výkon,“ pochvaloval si při hodnocení zápasu pro klubový web trenér Petr Mikolanda a dodal, že výkon týmu byl příslibem do prvního mistrovského utkání.



A v něm se Táborsko utká za týden v pondělí 4. března ve Vítkovicích (17).



Táborsko - Varnsdorf 1:1 (1:1) - Branky: 11. Čermák – 42. Kouřil (11). ŽK: Šiman – T. Mazánek. Rozhodčí: Váňa – Šimáček, Novák. Táborsko: Šiman (46. Němeček) – Dressler, Navrátil (55.Zárybnický), Březina, Klusák – Pilík (60. de Almeida), Valenta (56. Frýdek), Čermák (66. Berešík), Gebert (65. Ngimbi), Pfeifer (46. Kopřiva) – Musiol (55. Toutou).