Tábor – Fotbalisté druholigového Táborska v přípravném utkání na Maltě sice podlehli ligové Florianě 1::2, ve druhé půli nicméně podali velice dobrý výkon.

Michal Toma nazahájení zimní přípravy sice dorazil, s týmem na Maltu už ale necestoval a v A-týmu Táborska zřejmé jeho působení skončí. | Foto: Foto/ Daniel Pekař

„Po změně stran jsem byl velmi spokojen,“ pochvaloval si při hodnocení pro klubový web trenér Petr Mikolanda. „O přestávce jsme si v kabině něco řekli. Kluci to začali dodržovat, a byť jsme čtyři důležité hráče nechali odpočívat, ve druhém poločase se Floriana nedostala na dostřel naší branky. My měli tři tutové šance, které jsme nedokázali proměnit. Brankář soupeře dvě šance zázračně vytáhl a jedna střela šla těsně vedle tyče. Fotbal ve druhém poločase snášel kritiku kompletně se vším.“



Zato k prvnímu dějství měl trenér FCT výhrady. „První poločas se mi nelíbil, protože jsme se zaslouženě dostali do vedení Martinem NGimbim a konečně dali úvodní branku utkání a neinkasovali brzy, jenže pak jsme dostali dvě laciné branky a ty nás stály jednoznačně vítězství. Při vyrovnávací brance Floriany jsme nepohlídali zadní tyč a při druhé jsme si nepohlídali nabíhajícího hráče,“ hněval se Mikolanda, dle něhož do přestávky hráči jeho týmu nedokázali běhat tak, jak by měli. „Spíše jsme běhali úplně zbytečně,“ vrtěl hlavou.



Za výkon ve druhém poločase by si dle Mikolandy ale jeho svěřenci zasloužili vyhrát. „Kluci druhých pětačtyřicet minut perfektně odpracovali,“ ocenil a pochválil své hráče za to, že plní čím dál tím lépe to, co po nich trenéři vyžadují. „A tohle je správná cesta,“ vyzdvihl kouč Táborska. „Máme měsíc a půl do začátku jarní části FNL. Po čtrnácti dnech máme za sebou sedm přípravných utkání. To je obrovská porce zápasů na dvacetičlenný kádr, kdy tu máme spousty mladých kluků i hráčů na zkoušku, takže je to velice náročné. Vykrystalizovala se nám již sestava na čtyřech postech. Budeme shánět hráče dál, abychom tým dovedli k dokonalosti a abychom udrželi pro Táborsko druhou ligu,“ uzavřel Petr Mikolanda.



FLORIANA – TÁBORSKO 2:1 (2:1) - Branky: 17. Agius, 24. Galvão – 6. NGimbi. ŽK: Musiol. Rozhodčí: Agius – Scerri, Stankovic. Táborsko: Kotěra – Navrátil, Ngimbi, Zárybnický, Březina (30. Schram᠆hauser), Pilík (55. Traore), Kodad, Pfeifer (55. Vozihnoj), Berešík (70. Frýdek), Čermák (86. Kopřiva), Musiol (62. Rondic).

Ve výpravě druholigového týmu FC MAS Táborsko, který v rámci finálové fáze zimní Tipsport ligy absolvoval týdenní herní soustředění na Maltě, chyběli brankář Michal Toma, obránce Petr Zavadil a záložník Václav Prošek.



Toma, Zavadil a Prošek v áčku končí

Dle informace na klubovém webu Michal Toma, jenž v Táborsku dlouhou dobu patřil mezi stálice a opory mužstva, dostal placené volno a jeho budoucnost se bude řešit po návratu ze zahraničí. Zavadil s Proškem byli přeřazeni do béčka a jejich budoucnost se řeší.