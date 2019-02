Fotbalisté Dynama si na podzim dali za cíl bojovat o postup do baráže o I. ligu. „Neříkám, že jsme tento cíl přehodnotili, nicméně nijak se netajíme tím, že chceme na jaře bojovat o první místo,“ dal na včerejší tiskovce generální manažer Dynama Martin Vozábal jasně najevo, že pro vítěze podzimní části sezony snaha post lídra uhájit a tím si tudíž i zajistit přímý postup do I. ligy je prioritou.



Šéf Dynama zároveň poděkoval majitelům klubu za jejich podporu. „Díky tomu jsme mohli posílit kádr a navíc absolvovat i zimní soustředění v Chorvatsku.“



Týden v chorvatském Madelinu si pochvaloval i trenér David Horejš: „Bylo to pro hráče vítané zpestření, měli jsme tam výborné podmínky pro přípravu a navíc odehráli v rámci mezinárodního turnaje tři zápasy s kvalitními soupeři, které bychom doma, kde už začínala první liga, jen obtížně sháněli,“ připomněl trenér Dynama, dle něhož jedinou kaňkou v zimní přípravě bylo zranění Filipa Havelky. „Je to pro nás důležitý hráč a bude nám zřejmě delší dobu chybět,“ litoval.



Vedení klubu na Havelkovu absenci i Kovalův návrat do pražské Dukly hned zareagovalo – na hostování přišli mladíci Daniel Mareček ze Sparty a Lukáš Provod z Plzně, na přestup Patrik Brandner z Dukly Praha a Ladislav Martan z Hradce Králové.



Naopak podzimní kádr se Dynamu až na zmíněný konec hostování Róberta Kovala podařilo udržet. „Po dohodě s Táborskem jsme do do konce jarní sezony uvolnili k Jordánu na hostování Čermáka a Geberta, kteří oba potřebují mít větší zápasové vytížení,“ doplnil Vozábal.



Fotbalisté Dynama vedle získaných bodů své fanoušky na podzim ve většině utkání potěšili i svými výkony. Kapitán týmu Jiří Kladrubský, jenž díky svým nastříleným gólům i gólovým asistencím byl jako krajní bek i nejproduktivnějším hráčem Dynama, vyzdvihl atmosféru, která v kabině panuje: „Všichni už se moc těšíme, až to začne. Nálada v kabině je výborná a věříme, že to, co si všichni přejeme, zvládneme. Naše fanoušky mohu ujistit, že pro to, aby se to povedlo, uděláme maximum,“ podtrhl.



Dynamo vstoupí do jarní sezony v neděli ve Vlašimi, týden nato jede znovu ven do Prostějova a až ve třetím jarním kole se v domácí premiéře střetne s Brnem, které ještě boj o ligu zdaleka nevzdalo. „Vstup do sezony je velice důležitý a o našich ambicích může hodně napovědět,“ potvrdil trenér Horejš. „Máme ale silný tým a já věřím, že máme i kvalitu na to, abychom uspěli,“ uzavřel.



Zatímco v jihočeské metropoli se příznivci těší na boje o postup Dynama do první ligy, u Jordánu se bude ve II. lize hrát o bytí a nebytí.



Fotbalisté FC MAS Táborsko do záchranářských bojů půjdou se změnami v hráčském kádru, také na postu trenéra Kamila Tobiáše vystřídal Petr Mikolanda a navíc do nové funkce sportovního manažera přišel Vojtěch Milko, dle jehož soudu mužstvu nechybělo nadšení a chuť, tým ale neměl tvář a potřebnou sehranost. „Když v létě odešli klíčoví hráči, náhrada nebyla kvalitativně dostačující,“ řekl a upřesnil, že do zimní přípravy se zapojilo celkem sedmatřicet hráčů a z nich jich zůstalo šestadvacet. „Kádr je hodně široký, ale to je i proto, že počítáme s doplňováním do béčka,“ zdůraznil na včerejší tiskovce Milko s tím, že pro hráče na rozhraní áčka a béčka by možnost se do druholigového kádru prosadit měla být patřičnou motivací.



V zimě se Táborsko rozloučilo i se zkušenými hráči Proškem, Zavadilem a asi pro hodně fanoušků zcela nečekaně i s Tomou, jenž byl řadu let v brance FCT nezpochybnitelnou jedničkou. „V Písku je na hostování do konce sezony a na něm bude záležet, co s ním po tom půlroce bude dál,“ krčil rameny statutární ředitel Táborska Josef Holub, dle něhož uhájit pro Tábor druhou ligu dříve, než se to povedlo v minulé sezoně, určitě je v silách současného mužstva Táborska. „V záchranu my všichni pevně věříme,“ ujistil za hráče i jejich kapitán Jakub Navrátil.



V zimě Táborsko posilovalo, a to především ve středové řadě, kam vedle exligisty Jiřího Valenty přišli také dva záložníci Dynama Vojtěch Gebert a Adrián Čermák.



Zimní přípravu si hráči FCT pochvalovali – a není divu, jak výkony, tak i výsledky některých utkání (mj. čtyřgólové výhry s Brnem, Znojmem a prvoligovou Příbramí!) jsou do jara příslibem.



Spokojen byl trenér Petr Mikolanda i po generálce 1:1 s Varnsdorfem. „Podali jsme velmi dobrý výkon,“ ocenil a potvrdil, že i dle něj záchrana je zcela reálná. „Všichni v to pevně věříme,“ podtrhl.



Táborsko začne své tažení za záchranou v pondělí ve Vítkovicích.