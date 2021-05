Táborští hráči oplatili soupeři ze Slezska navlas stejnou podzimní porážku z jeho hřiště. Díky tomuto počinu je nyní záchrana jihočeského týmu je o něco reálnější, ale do cíle je ještě daleko. Před tím varuje také trenér táborského mužstva Miloslav Brožek, jenž ale neopomněl náležitě vyzdvihnout a pochválit výkon své družiny v pátečním důležitém souboji.

„Získali jsme velice důležité vítězství, které je o to cennější, že jsme v úvodu neproměnili penaltu. Hráči ale prokázali velký charakter a zaslouží si můj obdiv. Vím, že jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem, ale za naší situace by bylo dobré i vítězství 1:0. Nejdůležitější jsou pro nás tři body. Soupeř měl v úvodu jednu pološanci, kterou jsme přežili, ale jinak jsme ho do vyložených příležitostí nepouštěli. Zápas jsme zvládli výborně. Naše výkony mají stoupající trend, jdeme po dobré cestě, ale tímto vítězstvím nic nekončí, naopak. Už brzy musíme být myšlenkami v dalším zápase. Máme to o to těžší, že jsme se záchranou začali na osmi bodech,“ prohlásil kouč FC MAS Táborsko.

Už ve středu 5. května odcestuje celek Táborska k zápasu na hřiště druhého týmu tabulky FNL z Brna-Líšně.