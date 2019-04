Trenér David Horejš se na pozápasové tiskovce netajil svou spokojeností: „Z toho, že jsme zápas zvládli za tři body, máme velkou radost. Dobře jsme totiž věděli, že domácí na svém hřišti obrali o body i Hradec a porazili tady i Jihlavu,“ nejprve vyzdvihl kvalitu Vítkovic, které dle něj byly těžkým soupeřem až do úplného konce. „Počítali jsme s tím, že domácí budou hrát ze zhuštěného bloku, a to se potvrdilo. Byli jsme ale na to ale připraveni, v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem a dali jsme dva krásné góly,“ trenér lídra II. ligy.



Hostům se vstup do zápasu opravdu vydařil. Od prvních minut měli více ze hry i několik velkých šancí. Čavošovu střelu ještě stačil bránící Mikula srazit těsně vedle, ale krátce nato Grajciarovu tvrdou ránu gólman Květon jen vyrazil a na pohotovou dorážku Davida Ledeckého (na snímku Jana Škrleho) už neměl nárok – 0:1. „Zřejmě nemohu dát normální branku,“ s úsměvem líčil pro klubový web svou trefu budějovický kanonýr. „Byla tam rána z vápna, brankáři míč vypadl a já už to jen dorazil. On mi tam nechal nohy a prošlápl mi koleno, ale naštěstí se mi nic nestalo,“ dodal.



Šest minut po prvním gólu zvýšil z Kladrubského centru Novák na 0:2. Jak se ukázalo, byl to gól vítězný, protože po změně stran hosté z několika slibných příležitostí třetí gól nepřidali a naopak v samém závěru domácí snížili. „My si v půli říkali, že i po přestávce musíme být dál aktivní, a to se nám zpočátku i dařilo, ale třetí gól, byť jsme šance měli, jsme nedali, a když hosté na konci snížili, bylo ze zápasu ještě drama,“ připustil trenér Dynama, jedním dechem ale dodal, že za výkon v úvodním dějství si nicméně jeho svěřenci vyhrát zasloužili.



Podobně to viděl i domácí trenér Jiří Balcárek: „V první půli měli naši kluci ze soupeře velký respekt a náš výkon byl hodně ustrašený. Po zásluze jsme prohrávali a já se v půli snažil hráče uklidnit a říkal jim, aby se zbavili respektu a začali hrát fotbal. To se stalo a já svůj tým za to, že dokázal z utkání ještě udělat drama a že ukázal svou sílu i velký charakter, musím pochválit,“ zdůraznil vítkovický kouč.



Po výhře ve Vítkovicích je Dynamo svému cíli zase blíž. „Vyhráli jste na jaře všech šest utkání. Myslíte, že na cestě do ligy vás ještě někdo může reálně zastavit?“ zeptal se v Ostravě na tiskovce trenéra hostí jeden z novinářů. „Ještě zbývá osm kol a my do nich půjdeme dál s velkou pokorou. Dál zůstáváme nohama pevně na zemi,“ ujistil před středečním derby s Táborskem (17) David Horejš.