Znojmo - Dynamo ČB 2:5 (0:1) - Branky: 84. Teplý, 87. Maksić – 81. a 89. Brandner, 14. Martan, 66. Kladrubský, 77. Ledecký. ŽK: Maksić, Helísek – Havel. Diváci: 620. Rozhodčí: Matějček – Vlasjuk, Dohnálek. Znojmo: Buček – Cihlář (63. Harmon), Avdić, Maksić, Helísek – Šmehyl (46. Kuffour), Machalík, Conner, Mudra, Kunca – Beganović (77. Teplý). Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic – Javorek, Čavoš – Martan (88. Řezáč), Grajciar, Táborský (61. Brandner) – Ledecký.



Fotbalisté Dynama pokračovali i ve Znojmě ve svém famózním vítězném tažení a ve II. lize po jedenácté v řadě vyhráli. Navíc na hřišti soupeře nastříleli pět branek!



„Sice dojem trochu kazí, že jsme si za stavu 4:0 nechali dát dvě branky, venku jsme ale vstřelili pět gólů, takže obrovská spokojenost,“ konstatoval na pozápasové tiskovce trenér David Horejš, jehož svěřenci svému soupeři i s úroky odvedli porážku 1:2 z podzimu, kdy ale skoro celý zápas hráli v deseti bez vyloučeného Havelky.



„Znojmo potvrdilo, že má dobré mužstvo, hlavně směrem dopředu,“ jmenoval trenér hostí Mudru, Šmehyla a hlavně Kuncu, jenž byl pro zadáky Dynama největším nebezpečím. Právě Kunca za stavu 0:0 pálil jen těsně vedle tyče a krátce před půlí jeho hlavičku Staněk reflexivně vyrazil. To už však Jihočeši vedli 0:1, když ve 14. minutě Kladrubského centr zúročil svým prvním gólem za Dynamo hlavou Martan.



„Po půli jsme vedli zaslouženě a v kabině jsme si řekli, že zápas rozhodne druhý gól, což se také potvrdilo,“ uvedl Horejš s tím, že po Kladrubského krásné trefě z přímého kopu jeho svěřenci hru plně ovládli. Ledecký a Brandner během čtyř minut zvýšili až na 0:4, a přestože pak dvěma podobně slepenými góly domácí korigovali, poslední slovo měl Brandner na 2:5.



V domácím táboře po prohře panovalo velké zklamání: „Ještě za za stavu 0:0 jsme měli asi tři šance, soupeř měl dvě a z jedné dal branku na 1:0, byl tedy produktivnější,“ uvedl pro klubový web trenér František Šturma, své svěřence ale chválil: „S výkonem, nasazením i agresivitou svých hráčů jsem spokojen. Věřím, že když budeme hrát takto dál, že se zachráníme.“



Jihočeši jeli domů v pohodě: „Poprvé jsme venku zvítězili vyšším rozdílem, takže naprostá spokojenost,“ zářil David Horejš, jehož tým hraje v neděli se Sokolovem (17).



Táborsko - Žižkov 2:1 (1:0) - Branky: 43. a 86. Musiol z penalt – 73. Mashike. ŽK: Šandera, Gebert, Šiman – Frizoni, Muleme, Burda. Diváci: 987. Rozhodčí: Nenadál – Hrabovský, Kožár. Táborsko: Šiman – Březina, Hasil (32. Kopřiva), Navrátil, Šandera – Čermák, Frýdek, Kučera (46. Gebert), Pilík – Valenta (60. Pfeifer), Musiol. Žižkov: Soukup – Auer (46. Burda), Muleme (65. Mashike), Šimek, Tusjak (83. Vrána) – Opluštil, Súkenník, Urbanec, Hejný – Kubala, Frizoni.



„Je to pro nás zápas jara,“ charakterizoval nedělní utkání II. ligy s Viktorií Žižkov trenér fotbalistů Táborska Petr Mikolanda. A jeho svěřenci „zápas jara“ zvládli a po výhře 2:1 vydřeli tři body.



První gól dali domácí v závěru první půle, kdy Frýdkův únik zastavili Tusjak ve vápně faulem a Musiol z penalty zkušeně skóroval. Čtvrt hodiny před koncem po centru Tusjaka zblízka Mashike vyrovnal na 1:1, ale v 86. min. po faulu na Pilíka opět Musiol proměnil i svou druhou penaltu ve vítězný gól.



„Prvních dvacet minut zápasu jsme hráli výborně a absolutně dominovali. Měli jsme i tři velmi nadějné situace, pak jsme však herně odešli, neměli druhé míče, střed hřiště nám přestal běhat a Žižkov dlouhými nakopávanými balony převzal otěže hry,“ hodnotil „zápas jara“ pro klubový web trenér Petr Mikolanda, dle něhož ve druhé části úvodního dějství jeho hráči řešili spousty závarů před brankou i tím, že skákali obětavě do střel. „Ve druhé půli jsem čekal, že budeme lepší. V některých fázích tomu tak bylo, v některých ne. Bylo to více běhavé a o bojovnosti,“ připustil trenér Táborska, dle něhož gól na 1:1 dostal jeho hráče do útlumu. „Ke konci jsme se ale otřepali a z rychlých brejků měli šance, jednu z nich Žižkov zastavil faulem a my penaltu dali na 2:1. Zápas nás stál hodně energie, někteří hráči jsou hodně pokopaní. Jsem nesmírně rád, že ty tři body zůstaly v Táboře,“ uzavřel Petr Mikolanda.