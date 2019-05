České Budějovice – Fotbalová II. liga pokračuje už ve středu zápasy vloženého 27. kola, ve kterém se vedoucí Dynamo střetne od 17 hod. na Střeleckém ostrově s Chrudimí a Táborsko bude v tutéž dobu hrát v existenčním zápase o záchranu ve Znojmě.

Minule doma fotbalisté Dynama zdolali Sokolov 1:0 díky gólu Petera Grajciara (na snímku se raduje ze své trefy spolu Patrikem Čavošem), uspějí černobílí ve středu doma i s Chrudimí? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama v páteční předehrávce 26. kola II. ligy prohráli v Hradci Králové 1:0 a svůj první z pěti postupových „mečbolů“ tudíž neproměnili. „Každá série jednou skončí,“ krčil rameny trenér David Horejš, jehož svěřenci poprvé po nevídané sérii dvanácti výher v řadě vyšli bodově naprázdno.



„Porážka náš samozřejmě mrzí, nicméně neuspěli jsme na hřišti třetího týmu tabulky,“ připomněl Horejš, že jeho tým narazil na velice silného soupeře, který navíc bojuje o účast v baráži o postup do I. ligy. „Za stavu 0:0 jsme měli stoprocentní příležitost, kdy jsme šli sami na bránu, bohužel gól jsme nedali. Kdybychom šli do vedení, mohlo se utkání vyvíjet jinak,“ litoval trenér Dynama a dodal, že domácí naopak chybu jeho svěřenců dokázali pak potrestat a díky tomu nakonec zápas vyhráli.



Body si fotbalisté Dynama z Hradce domů nevezli, zato hned čtyři hráči viděli žlutou kartu. A protože pro Davida Ledeckého byla čtvrtá, bude nejlepší střelec II. ligy svému týmu ve středu proti Chrudimi chybět. „Mrzí nás to, je to pro nás velice citelné oslabení,“ vraštil čelo budějovický kouč, kterého absence jedné z opor týmu pochopitelně mrzí. „Ty další karty naštěstí už nikomu stopku nevystavily,“ dodal s úlevou.



Ve středečním zápase doma s Chrudimí by si fotbalisté Dynama mohli za jistých okolností už zajistit přímý postup do I. ligy. Podobně jako před zápasem v Hradci platí, že pokud by Dynamo získalo s Chrudimí víc bodů než Jihlava v Prostějově, zajistilo by si první ligu už tři kola před koncem soutěže.



„My se musíme koukat sami na sebe,“ zdůraznil trenér Horejš, dle jehož názoru na jeho hráče nečeká ve středu jednoduchý zápas. „Nechci se opakovat, ale ve druhé lize je každý zápas těžký. Chrudim navíc bojuje o záchranu, na jaře dokázala porazit i Jihlavu. Tady určitě bude mít velkou motivaci, ale já věřím, že my navážeme na předchozí úspěšné domácí zápasy,“ podtrhl. „Jednoznačným cílem jsou tři body a ty chceme uhrát, nic jiného nás nezajímá,“ ujistil trenér Horejš.



Stejně to vidí i hráči. „Na Jihlavu se nemusíme nijak ohlížet, postupové šance dál máme pevně ve svých rukou my. Teď se musíme soustředit jedině na zápas s Chrudimí,“ po prohře v Hradci uvedl brankář Jindřich Staněk.



Fotbalisté Táborska v neděli v důležitém zápase o záchranu ve II. lize prohráli doma s Ústím 2:3. „Rozhodl první poločas, kdy jsme byli lepší. Je veliká škoda, že jsme nedokázali vstřelit z těch šancí, co jsme měli, alespoň jednu branku,“ litoval Karel Musil, jenž na postu hlavního trenéra v minulém týdnu vystřídal Petra Mikolandu.



„Po poločase jsme sice šli do vedení, ale Ústí vystřídalo a vstřelilo dvě slepené branky, kterými zápas otočilo. To dle mého soudu bylo pro nás smrtící, jelikož to s manšaftem psychicky otřáslo a pak jsme se už těžko dostávali do hry,“ hodnotil svůj debut ve funkci nový trenér Táborska.



Do Znojma dle něj Táborsko pojede s jediným cílem: „Musíme jednoznačně bodovat za tři body. Uděláme proto všechno,“ slíbil Musil.



Doma Táborsko se Znojmem vyhrálo 1:0, uspěje za tři body i vr tředeční odvetě?



DOROST DYNAMA VE STŘEDU DOMA

Devatenáctka Dynama se v předehrávce I. ligy dorostu střetne ve středu 8. května doma s Olomoucí: výkop je v 11 hodin na Složišti.