České Budějovice - Fotbalisté Dynama v dalším kole II. ligy se v neděli od 17 hod. utkají na Střeleckém ostrově se Znojmem.

V derby se před týdnem fotbalisté Táborska a Dynama rozešli smírně 1:1 (na snímku táborský Navrátil odkopává před Grajciarem), v neděli hraje Dynamo doma se Znojmem (17) a Táborsko jede na Žižkov (10.15). | Foto: Deník/ Jan Škrle

A dle jejich trenéra Davida Horejše je v žádném případě nečeká lehký zápas. „Znojmo remizovalo ve Vlašimi a naposled porazilo doma Ústí 3:0,“ upozornil kouč Dynama. „Ve Znojmě je řada zkušených hráčů, ať Ordoš či Velísek a další.“



V dobré formě však hraje i Dynamo a nic na tom nemění ani to, že černobílí po remíze 1:1 v Táboře z čela tabulky spadli na druhou příčku. „V Táboře jsme měli spoustu šancí a o dva body jsme přišli zbytečně, ale na druhé straně je třeba uznat, že i Táborsko hrálo velice dobře a že si domácí hráči za svou bojovnost ten bod zasloužili. Bylo to derby se vším všudy, nechyběly tam ani emoce a diváci si jistě přišli na své. My měli na tři body, i ten jeden je ale pro nás bodem zvenku a tudíž i plus do tabulky pravdy,“ poznamenal kouč Dynama.



V neděli se Znojmem ale hráči Dynama chtějí body všechny tři. „Stop pro karty nemáme, nějaké zdravotní potíže ale v týdnu v týmu byly,“ zmínil Horejš třeba Havla či Grajciara. „Věřím ale, že půjdeme do nedělního zápasu v plné síle a že navážeme na minulé domácí zápasy a předvedeme divákům dobrý fotbal. Samozřejmě s tím, že chceme tři body. Bude to těžký zápas, jsem ale přesvědčen, že nás tým má sílu na to, aby to utkání zvládl. Věřím, že si zase připravíme dost šancí a že na rozdíl od derby je dokážeme i patřičně využívat,“ uzavřel kouč Dynama.



Fotbalisté Táborska v derby s Dynamem zlomili jednu dobře utajenou sérii. „Kupodivu si toho zatím nikdo zatím nevšiml, ale až do derby jsme v této sezoně ještě v žádném zápase nevedli. Ať ve II. lize, tak v generálce s béčkem Slavie a v obou pohárových utkáních jsme vždy dostali první gól a ve všech těch jedenácti duelech jsme dotahovali,“ upozornil trenér Kamil Tobiáš, jehož svěřence čeká v neděli dopoledne od 10.15 hod. v dalším kole II. ligy duel na Žižkově.



„Měli bychom být až na dlouhodobé marody Proška a Valentu kompletní,“ konstatoval trenér Táborska, dle něhož zápas na Žižkově bude neméně těžký jako proti Dynamu. „Druhá liga je nesmírně vyrovnaná a každý zápas je těžký. My ale body nutně potřebujeme a já věřím, že se je pokusíme uhrát i na Žižkově,“ podtrhl.



Písek v ČFL hrál s Brozany už v pátek 2:2 a na penalty podlehl (více na str. 15). Dynamo v lize juniorů hraje v pondělí v Praze se Spartou (13) a v I. lize dorostu v sobotu na Slavii (11).