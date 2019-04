„Měli bychom mít k dispozici tytéž hráče jako v minulém kole proti Brnu,“ sdělil před cestou na sever Čech trenér David Horejš, zároveň ale dodal, že otazník je nad Mrsičem. „Určitý problém u něj stále přetrvává.“



Že Jihlava v páteční předehrávce prohrála ve Vítkovicích, trenér Horejš vzal na vědomí, ale nic víc. „Může to znít jako klišé, my však koukáme sami na sebe. Prostě chceme zápas v Ústí zvládnout a s tím do něj půjdeme. My víme, že Ústí patří v soutěži k nejlepším, že je v tabulce na páté příče a že chce bojovat minimálně o baráž,“ uvedl trenér Dynama. „Nic to ale nemění na tom, že chceme i v Ústí zabojovat o o tři body,“ ujistil Horejš.



Táborsko – Třinec 1:1 (0:0)

V nedělním utkání II. Ligy hráli fotbalisté Táborska doma s Třincem 1:1.



Branky: 75. Ngimbi – 56. Omasta. ŽK: Weber. Diváci: 1011. Rozhodčí: Královec – Mokrusch, Kožár. Táborsko: Šiman – Ngimbi, Hasil, Březina, De Almeida (49. Kopřiva) – Kučera, Pfeifer (66. Gebert), Pilík, Frýdek – Toutou Mpondo (21. Mu-siol), Čermák. Třinec: Adamuška – Bedecs, Janoščín, Kušnír, Lupták – Buchvaldek (23. Schwendt), Weber, Janošík, R. Vaněk I. (70. Klec) – Omasta, Hapal (64. Dedič).