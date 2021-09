Druholigové Táborsko přivedlo vytáhlého běloruského obránce Siamiona Lazarchyka

Na tři měsíce, to znamená do konce tohoto roku, přichází do druholigového týmu FC MAS Táborsko dvoumetrový obránce Siamion Lazarchyk z Běloruska. K Jordánu přichází prozatím na zkoušku a měl by přispět ke konkurenci a vhodnému doplnění táborské defenzívy.

Ředitel klubu FC MAS Táborsko Josef Holub s novou posilou Siamionem Lazarchykem. | Foto: Deník/Luboš Dvořák

Mladý fotbalista ročníku narození 2000 doposud působil na velmi známé adrese: v běloruském klubu BATE Borisov. „Siamiona si během tří měsíců vyzkoušíme. Pokud se osvědčí, je možné, že mu nabídneme smlouvu,“ uvedl ředitel táborského klubu Josef Holub. Jihočeši tímto krokem mimo jiné reagují na zranění Matěje Brabce. Hodlají mít také připraven větší počet variant pro složení obranných řad i pro případy karetních absencí. Už v sobotu nemusí Siamion Lazarchyk chybět ve výpravě Táborska pro duel v Opavě, jehož zahajovací hvizd zazní v 15 hodin.



