Nová sezóna bude pro budoucnost klubu velice důležitá, po závěrečném kole se ze dvou skupin České ligy dorostu zavede pouze jedna. Před hráči kategorie U19 tak stojí jasný cíl, a to v tabulce skončit do šestého místa a tím uhájit II. ligu dorostu.

I proto dorostenecké kategorie čekají vylepšení, která by měla tréninkový proces posunout opět o něco dál. Všechny dorostenecké kategorie se přestěhují do Yanfeng sportovního centra mládeže Soukeník, kde mají pro přípravu ideální podmínky (dvě travnaté plochy, velká a malá umělka, posilovny a regenerační linka, která je momentálně ve fázi výstavby). Hráči budou moci využívat péči nad rámec tréninkového procesu (spolupráce s doktorkou Kolomazníkovou a fyzioterapeuty Kubíčkem a Novotnou).

Pokračovat bude program Future tým, který vznikl ve spolupráci s trenéry A-týmu. Zařazeni do něj byli vybraní hráči z dorosteneckých týmů, kteří budou mít tréninky i dopoledne, kdy jsou hráči uvolňováni ze školní výuky. „I to svědčí o velmi dobrých vztazích klubu se středními školami v Táboře a Sezimově Ústí. Samozřejmě za předpokladu, že hráč-student, nemá ve škole problémy, vzdělání je pro nás velice důležité,“ zdůraznil Kamil Tobiáš, vedoucí trenér SCM. „Future tým je živý organismus, který se stále vyvíjí, obsazení se může měnit dle výkonností a hlavně píle hráčů. Nikdo zde nemá jisté místo a veškerá péče vložená do tohoto projektu je jen pro ty, kteří si to zaslouží,“ dodal Tobiáš.

Nadále bude SCM spoluprácovat s B-týmem, kde několik dorostenců už v minulé sezoně získávalo zkušenosti. „Spolupráce s trenéry Jelenem a Veseckým je perfektní a jsem za to moc rád. Našim hráčům to pomáhá překlenout přechod do dospělého fotbalu,“ uvedl Kamil Tobiáš.

„Samozřejmě, že celý systém, který klub nastavil pro SCM, je velice náročný po finanční stránce, a proto jsme velice rádi za podporu Jihočeského kraje,“ vyzdvihl ředitel klubu Josef Holub.