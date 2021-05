Dvoubrankové vítězství Táborska nad Třincem bylo nejen naprosto zasloužené, ale pro hosty ještě taky poměrně lichotivé. Jihočeši totiž byli po většinu času jasně lepším mužstvem, navíc vedle dvou pěkných branek neproměnili penaltu a řadu dalších slibných příležitostí ještě nevyužili.

Třinečtí si přitom věřili, protože před zápasem u Jordánu vyhráli s Vyšehradem i Žižkovem. „Urvali jsme důležité body a udělali tak další krok k záchraně,“ liboval si před cestou na jih Čech trenér František Straka. „Věřili jsme, že zůstaneme na vítězné vlně, ale asi nám došly síly,“ přemítal po zápase v Táboře Strakův asistent Tomáš Jakus a uznal, že soupeř byl lepší. „My kromě dvou šancí si nic nevytvořili, chyběla to᠆mu šťáva. Odehráli jsme tři zápasy v šesti dnech, na hráčích se projevila únava. Měli jsme se tím popasovat lépe.“

Zatímco hosté odcházeli ze hřiště se sklopenými hlavami, v týmu Táborska panovala plná spokojenost. „Pro nás to byl extrémně důležitý zápas, všichni víme, oč hrajeme a takové zápasy se nehrají lehce,“ uvedl kouč Miloslav Brožek a dodal, že jeho svěřenci ale utkání zvládli skvěle a za svůj výkon si zaslouží velkou pochvalu. „Stále to však nebyl ještě ten poslední krok, sice teď právem můžeme slavit, avšak pořád musíme bojovat dál, čeká nás ještě spousta práce,“ podtrhl.

Fotbalisté Táborsko v důležitém zápase toho Třinci moc nepovolili. Snad až na Omastkovu ránu z voleje na začátku zápasu, kdy míč šel těsně vedle zadní tyče. „Zda mi v té chvíli nezatrnulo? To ne, já jsem nervózní vždycky až na konci,“ vtipkoval trenér Brožek, jedním dechem však dodal, že těžké chvíle on i se svými hráči prožíval, když Almeida neproměnil penaltu. „Stefano hodně žije s týmem a chce pro něj udělat maximum, ale teď nedal už druhou penaltu a hráči pak museli v sobě najít morální sílu se z toho úderu rychle zase zvednout. A já pro kluky mám jen samou chválu, protože to zvládli výborně.“

I v tom, že hráči si více věří, je dle Brožkova názoru oproti podzimní části sezony pozitivní změnou. „Myslím si, že všichni vidí, že jsme silnější než na podzim, kdy jsme byli v soutěži nováčkem, to bylo znát. Nicméně to, že jsme na podzim měli jen osm bodů, jde za mnou, ale těší mě, že vedení nás v té době podrželo. Nic se neděje, pracuje se tu s mladými a nepracuje se vůbec špatně, jedeme dál, říkali. A ta důvěra, kterou nám vedení dalo, se teď vyplácí,“ ocenil trenér Táborska.

Dvougólové vítězství nad Třincem zařídili afričtí mladíci Tolno a Ndiaye, kteří patřili v zápase k oporám vítězů. Zejména Ndiaye odehrál hodně vydařený zápas a svůj kvalitní výkon korunoval pohotovou trefou. „Je to výborný hráč s potenciálem na první ligu, jenže na podzim po svém příchodu měl velké problémy a stihl jen utkání s Líšní a půli s Hradcem. V úvodu nebyl dotrénovaný, v zimě tady tři měsíce nebyl, řešili jsme víza, takže jsem rád, že jsme ho zvládli připravit tak, aby byl schopen prodávat, co v něm je. Ale výborné individuální výkony podávají i další hráči, jdou zápas od zápasu nahoru,“ chválil své hráče Brožek.

Na páteční zápas s Třincem ještě nemohli diváci, ti mohou na fotbal v omezeném počtu až od víkendu. „Že si naše úspěšné jarní tažení ani předtím naše postupové jaro nemohli užít i naši fanoušci, nás moc mrzí. Pro ně to hrajeme a že u toho být nemohli, je velká škoda. Už jen kvůli nim musíme udělat vše pro to, aby se druhá liga v Táboře hrála dál,“ uzavřel Brožek.

Už ve středu hraje v dalším kole Táborsko v Líšni (17.00).