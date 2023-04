V dalším kole fotbalové divize vyráželi Katovičtí na hřiště nepříjemného Komárova. Přivezli bod za remízu 1:1. Tu vystřelil v závěru utkání Vladimír Uher.

Katovičtí fotbalisté remizoali v Komárově 1:1. Snímek je z podzmního souboje těchto soupeřů. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Komárov – Otava Katovice 1:1 (0:0)

Branky: 72. Vokáč – 88. Uher. ŽK: 1:3 (Kaufman – Chylík, D. Bálek, L. Bálek). Rozhodčí: Fencl – Pálek, Schveinert. Diváci: 322.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík – L. Bálek, Kotrba (84. Kostka), Sládek (77. Repa), D. Bálek – Uher – Požárek (74. Habor).

Komárov se ve vyrovnané tabulce vyšplhal až na páté místo a bylo jasné, že to pro Katovické nebude na hřišti soupeře nic jednoduchého. „Jeli jsme do Komárova s tím, že chceme konečně venku bodovat. Tomu jsme podřídili taktiku a hráli více odzadu. Chtěli jsme zodpovědně bránit s tím, že uvidíme, co se povede směrem dopředu. Pětadvacet minut jsme byli lepším týmem. Drželi jsme balon, hráli to aktivně, dobře přistupovali k hráčům. Vytvořili jsme si tlak, i když to nebylo o šancích, ale hrálo se více na polovině domácích. Pak přišla série rohů a standardek od domácích, kdy jsme se trochu dostali pod tlak. Bylo z toho břevno, když ho trefil volný domácí hráč. To byla asi jediná šance za první půli na obou stranách,“ Komentoval první půli katovický trenér Přemysl Šroub.

Obě branky padly až v závěrečných dvacet minutách. „Ve druhém poločase jsme se více bránili, ale nebyl to ze strany Komárova žádný velký tlak, spíš se hrálo mezi vápny. Zápasu by spíše slušel výsledek 0:0, nebyly tam žádné velké gólové šance. Po chybě, kdy jsme neodkopli míč, zahrávali domácí roh a z toho jsme inkasovali. To byla jediná šance domácích ve druhé půli. Pak jsme vše vrhli do útoku, trochu prostřídali, přeskupil jsem to a v závěru jsme hráli na čtyři útočníky. Z jedné standardky se nám na konci zápasu podařilo vyrovnat. Zasloužená remíza,“ shrnul druhou půli trenér Šroub.

Branku Katovic dal znovu Vladimír Uher. Není to poprvé, kdy svůj tým „spasil“ v závěru zápasu. „Neřekl bych, že soupeře v závěru fyzicky tlačíme, ale Vláďa je na tom fyzicky ze všech asi nejlépe, jde do vápna, gól chce dát a to je odměna za jeho píli,“ pochválil střelce trenér.

V dalším kole hrají Katovičtí jihočeské derby s Lomem. Hraje se již v pátek. „Přesunuli jsme to na páteční třetí hodinu. Lom je lídrem tabulky a souboj druhého s prvním je samo o sobě super pozvánkou. Věřím, že bude plný dům,“ doplnil k dalšímu utkání Přemysl Šroub.