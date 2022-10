Katovičtí fotbalisté v domácé Dudák aréně pravidelně bodují, na hřištích soupeřů je to vak horší. Třikrát za sebou nepřivezli ani bod, a to ze Soběslavi, Lomu u Tábora a Aritmy Praha. V Tochovicích chtějí tuto sérii konečně zlomit.

Domácí výhra v minulém kole nad silnými Klatovy by měla být motivací. „Tochovice nyní vyhrály na Petříně, takže to bude další složitý zápas. Je to jako na houpačce. Doma vyhráváme, venku prohráváme. Doufám, že již konečně přivezeme i nějaký bod ze hřiště soupeře. Tabulka se vyrovnává, vyhrávají týmy ze spodku tabulky. Zkrátka potřebujeme body i z venku. Potřebujeme se na to dobře připravit. Byli jsme se na ně v týdnu podívat, víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Ale věřím, že přivezeme nějaký bod,“ hledí k dalšímu duelu katovický trenér Přemysl Šroub.