Hořovice byly dalším soupeřek fotbalistů Katovic ve fortuna divizi. Tým ze Strakonicka vyprovodil soupeře ze svého hřiště vysokou výhrou 6:0.

Fortuna divize: Katovice - Hořovice 6:0 (1:0). | Foto: Jan Škrle

Začátek utkání však na takový výsledek vůbec nevypadal. Vše se zlomilo až po změně stran a druhé brance domácích. „Abych řekl pravdu, začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Hořovice hrály dobře a chvílemi nás i přehrávaly. Hráče jsem upozorňoval na to, aby soupeře nepodcenili, že dva body na jeho kontě vůbec nic neznamenají. Co jsem koukal na video, tak Hořovice sehrály výborné zápasy. To se na hřišti potvrdilo. Začátek jsme nechytli, hosté měli pár rohů a smrdělo to gólem. Pak se nám povedl brejk, centr ze strany a na zadní tyči jsme to uklidili do brány. Ještě před půlí jsme měli další obrovskou šanci, kdy gólman soupeře vyrazil ránu Cibulky ze dvou metrů. I tak jsme byli s vedením po poločase spokojeni. Utkání rozhodla naše druhá branka. Požárek to trefil hlavou. Pak přišla červená karta pro gólmana po nesmyslném strčení do rozhodčího a tím byl zápas rozhodnutý. Pak jsme přidali ještě čtyři pěkné branky,“ komentoval duel katovický trenér Přemysl Šroub.