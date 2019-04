Domácí měli po většinu utkání navrch. Svou převahu ještě do přestávky vyjádřili dvěma góly kapitána Bouchala a Vaňka. Po změně stran se ale Jihočeši trochu stáhli, soupeř se také osmělil, deset minut před koncem Zítek snížil, ale drama odmítl Smetana, po jehož akci si dal v závěru Mach vlastní gól.

Na trenérovi vítězného týmu Radku Hajičovi byla po utkání znát velká úleva. „Byl to pro nás důležitý zápas,“ přikývne. „Vidět to bylo ve druhém poločase. Přitom první půle byla bez problémů. Dostali jsme se do dvoubrankového vedení a kluci plnili to, co jsme chtěli. Chtěli jsme dát třetí gól, který by utkání definitivně rozhodl. To se nám bohužel nepodařilo a pak byla na našich hráčích znát dost velká nervozita. Byli jsme nepřesní,“ připustil.

Ve druhém poločase se jeho tým zatáhl a mohlo ho to stát body. „Byl to ale i trošku záměr. Nemůžeme hrát devadesát minut fotbal jako Slavia. Na to nemáme hráče,“ usměje se. „Hlavně nám postupem času chyběl pohyb. Dolehla na nás nervozita a kluci se začali bát o výsledek. Hořovicko vycítilo šanci. Navíc, když dalo deset minut před koncem gól. Ale jsem rád, že to takhle dopadlo. Ideální výkon to nebyl. Budeme se muset zlepšit. Ale po třech kolech, kdy jsme uhráli jediný bod, jsme potřebovali naplno zabodovat a v tabulce zase trochu odskočit. To se nám povedlo a jsme za to rádi,“ konstatuje.

V tabulce se Spartak posunul sedm kol před koncem na desátou příčku. Problém trochu je, že není znám přesný počet sestupujících. „To je rébus, který divizi provází každý rok. A soutěž to trochu dehonestuje. Mělo by být přece jasně dané, kolik týmů sestupuje,“ kroutí hlavou. „Aby každý věděl, jak to bude. Sestupovat budou zřejmě dva nebo tři týmy. Chceme se pohybovat kolem desátého místa v tabulce, které by mělo znamenat klidnou záchranu,“ přeje si. „Mužstvo na to určitě máme,“ je přesvědčen.

Poprvé nastoupil s kapitánskou páskou zkušený Petr Bouchal, který se v minulé sezoně vrátil po dlouhých letech v Rakousku do svého rodného města a klubu odvádí neocenitelné služby. V sobotu svůj výborný výkon ve středu zálohy korunoval také důležitým prvním gólem zápasu. „Dohodli jsme se, že Petr bude kapitánem až do konce sezony. Je to nejstarší hráč týmu s obrovskými zkušenostmi, takže to byla celkem logická volba pro těžké boje o záchranu,“ s respektem kouč hovoří o největší opoře týmu.

Divize je podle něj pro Soběslav ideální soutěží a chtěli by ji zachovat i pro další sezony. „Díky městu máme krásný areál a zázemí. Divize do Soběslavi určitě patří,“ je přesvědčen. „Díky sponzorům máme velice solidní podmínky pro práci,“ pochvaluje si.

Trápí ho pouze nedostatek kvalitních hráčů. Ale to je problém většiny jihočeských klubů. „Naše mládež bohužel nedosahuje takových kvalit a výsledků, abychom z ní mohli doplňovat každý rok první mužstvo, takže nám domácí odchovanci chybějí. Jsme tak závislí na okolí, koho seženeme. V dnešních podmínkách je to problém, protože každý hráč se musí kupovat. Devadesát procent kluků nám dojíždí. S tím se budeme muset do budoucna také nějak vypořádat,“ uzavírá trenér Spartaku Soběslav Radek Hajič.