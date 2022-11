Když se vrátíme ještě před sezonu, s čím jste do soutěže šli? Jaké byly představy vedení klubu a Vás samotného?

Výsledek je nad očekávání skvělý. Tak vysoké cíle jsme rozhodně neměli dané ze strany vedení, ani jsme s asistentem Jirkou Křížem nečekali, že bychom se mohli umístit tak vysoko. Byly tam některé nové týmy, takže jsme nevěděli, co od nich očekávat. Chtěli jsme nahrát co nejvíce bodů, abychom neměli na jaře problémy s nějakou záchranou. Hlavními cíli tedy bylo hrát nahoře a bavit diváky. Chtěli jsme hlavně vyhrávat doma, což se nám podařilo. Ale druhé místo v tabulce rozhodně nikdo nečekal.

Doma jste byli stoprocentní, venku některé zápasy nevyšly podle představ. Ale ani největší světové kluby nemohou vyhrávat pořád. V čem byl rozdíl mezi zápasy v Dudák aréně a venku?V této divizní skupině a této sezoně je velmi těžké vyhrávat venku. Zápasy jsou nesmírně vyrovnané a domácí prostředí někdy rozhoduje. Když se podíváme na tabulku venkovních zápasů, tak i přesto, že to vypadá, že tolik nebodujeme, tak rozhodně nejsme na jejím konci (Katovice jsou v hodnocení zápasů venku na 7. místě – pozn. autora). Prohrávají všichni, i vedoucí Lom. Každý tým má několik porážek a proto je tabulka tak vyrovnaná. Od prvního do třináctého místa je rozdíl pouhých devíti bodů.

Když se podíváme na rozložení branek, tak uskočení jsou Vladimír Uher, Jindřich Kadula a David Bálek. Ale zbytek branek je rozprostřen prakticky mezi všechny hráče.

Jsem rád, že dávají góly všichni. Samozřejmě bych byl rád, kdyby se i záložníci více trefovali. Ale je jasné, že to stojí nejvíce na hroťácích Vláďovi Uhrovi a Jindrovi Kadulovi. Škoda, že byl David Bálek zraněný, ten by gólů dal asi ještě více. Ale je dobře, že se chytili i ostatní a hlavně, že jsme dávali góly z nacvičených situací.

Na začátku sezony jste protočili v brance Tomáše Švehlu a Petra Provazníka, od 9. kola chytal již jen Provazník. Řekl si tedy o post jedničky?Od ledna, až začne příprava na jarní část sezony, budou mít oba opět stejnou startovní pozici. Šlo o to, že některé zápasy nevyšly, zkusili jsme změnu, pak se to chytlo a Petr tam zůstal až do konce. Ale máme dva kvalitní a vyrovnané gólmany, nebereme to tak, že by byl někdo jednička či dvojka. Jak říkám, nyní je znovu startovní pozice stejná.

Musel jsme mnohokrát míchat sestavou z důvodu různých zranění.

Zranění zkrátka přicházejí. Někomu se pak třeba zápas nepovedl. Máme nyní hodně vyrovnaný kádr, takže jsme hráče protočili. Zkrátka někdy kvůli zranění, jindy kvůli výkonu.

Velkou posilou jsou pro vás fanoušci. Doma máte suverénně největší návštěvy a řada z nich jezdí s týmem i ven. Co pro tým znamenají?Nezbývá než fanouškům poděkovat. Nesmírně si jejich podpory vážíme, když nás doma ženou kupředu. Pak jede plný autobus s námi ven, jezdí na venkovní zápasy i svými auty. S žádným jiným týmem tolik fanoušků nejezdí jako s námi. Jsou slyšet i na venkovních zápasech, je to velká podpora. A samozřejmě se díky nim takto daří doma. Jsou rozhodujícím faktorem. Jsme taková jedna velká fotbalová rodina.

Co máte nyní připraveno pro hráče? Kdy začnete s přípravou?

Kluci mají až do Vánoc volno a pak se sejdeme v lednu k přípravě. Termín ještě není přesně určen, asi ale někde kolem půlky ledna. Je třeba odpočinout, bylo to hodně dlouhé, byla tam zranění.

Vzhledem k postavení v tabulce musí přijít otázka, co s tím? Přehodnotíte cíle do jara, nebo necháte plynout sezonu ve stejných kolejích?

Necháme to tak, jak to je. Postupové ambice v klubu nejsou a navíc nás čekají obrovsky těžká utkání hlavně doma. My budeme prakticky se všemi týmy z horní části tabulky hrát doma. Těžké to bylo vyhrávat na podzim a ještě těžší to bude na jaře. A vzhledem k vyrovnanosti tabulky stačí chvilku zaváhat a najednou jste desátí. Rokycany vedly tři čtvrtiny podzimu tabulku, na konci třikrát prohrály a skončily v půlce. Když se nevyhraje doma, tak pak přijde rychlý pád tabulkou. Hned začátek bude velice těžký, máme doma čtvrtý Petřín Plzeň a páté béčko Příbrami. Hodně bude záležet na tom, jak to zvládneme.