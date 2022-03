Branky: 56. (PK) Kapolka – 87. Repa. ŽK: 4:0 (Kořistka, Drahorád, Prokš, Dobřanský. Rozhodčí: Pálek – Mičan, Smitka. Diváci: 130.

Sestava Katovic: Švehla – Rejšek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek, Kotrba, Repa, D. Bálek (81. Sládek) – Uher (70. Habor), Požárek (54. Kadula).

Každý bod ze hřiště soupeře je důležitý, i ten z Mariánských Lázní. „Jelikož jsme prohrávali, srovnali ke konci, musíme být s bodem spokojeni. Nicméně si myslím, že za výkon jsme si bod jednoznačně zasloužili. Byli jsme fotbalovější a měli i větší šance na to zápas vyhrát. Ale jak říkám, vzhledem k tomu, že domácí vedli, tak bod bereme,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Jsem rád, že tým ukázal charakter, pochválil hráče Katovic trenér Přemysl Šroub

Domácí otevírali skóre z pokutového kopu. „Je to tak. Ve druhé půli jsme byli lepší, tlačili se kupředu, ale z jednoho brejku domácí prodloužili balon hlavou a bohužel přišla dezorientace našeho hráče ve vápně. Penalta zkrátka byla. To nás trochu přibrzdilo, ale prostřídali jsme, oživli hru, kluci za tím šli a zaslouženě vyrovnali. Kombinovali jsme na půlce soupeře, Michal Repa si zaběhl do uličky, dostal parádní balon od Jindry Kaduly a prostřelil gólmana. Ještě předtím jsme trefili břevno. Z toho je vidět, že jsme za vyrovnáním šli,“ připomněl trenér důležité momenty zápasu.

Domácí fotbalisté to hráli hodně od podlahy a nasbírali čtyři žluté karty. Hosté žádnou. „Hráli to dost tvrdě. Jsme pokopaní. Některé zákroky byly až za hranou. Hrálo se navíc na nerovném hřišti, což tomu nahrávalo. Nám to moc nesedí, hrajeme více technický fotbal, ale vyrovnali jsme se s tím. Máme bohužel nějaké šrámy, ale vezeme si bod, což je nejdůležitější,“ doplnil ještě k utkání Přemysl Šroub.