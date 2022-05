Branka: 68. Eisenreich. ŽK: 3:0 (Kubinec, Komberec, Kompit). Diváci: 120. Rozhodčí: Cihlář – Hamouz, Šálková.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Květoň, Rejšek (83. Chylík) – Pavlovič (65. Pavlovič), Repa, Kotrba, L. Bálek – D. Bálek (81. Habor) – Uher.

Již při pohledu do Zápisu o utkání bylo zřejmé, že Katovičtí museli tentokrát v sestavě improvizovat. „Byli jsme bez čtyř hráčů z minulého zápasu, který jsme odehráli výborně. Rozpadla se nám prakticky celá kostra týmu. Chyběli brankář Švehla, Kadula, Cibulka a Požárek. Musel jít od začátku Dan Pavlovič, který má problémy s kolenem. Ale přes všechny problémy se sestavou jsme byli především v prvním poločase jednoznačně lepším týmem. Drželi jsme z osmdesáti procent balon, ale bohužel to bylo jen po vápno. Tentokrát jsme si nevytvořili šance, které přicházely v každém zápase. Domácí nás ve druhé půli potrestali. V té jsme si nevytvořili jedinou vyloženou šanci a domácí šli do zakončení. Provazník ještě plno balonů chytil. Ale když to vezmu z našeho pohledu, tak se bez střel na bránu zkrátka nedá bodovat,“ shrnul utkání v Chebu katovický trenér Přemysl Šroub.

Ale v Katovicích nemusejí smutnit, jedna porážka nemůže zmařit zdařilou jarní sérii. „Muselo to přijít. Navíc jsme hráli na umělce, nejsme na ni zvyklí. Dlouhá cesta tři a půl hodiny na zápas. Sešlo se více negativních věcí a když se to sečetlo, tak výsledek ani výkon nebyly úplně optimální. Nyní máme doma Doubravku a porážku z Chebu chceme napravit,“ doplnil trenér.