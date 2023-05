Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V ČFL vydřel Písek remízu 4:4 v Hostouni, přestože už prohrával o tři góly. Béčko Dynama prohrálo v Plzni s rezervou Viktorky. V divizi vedoucí duo Lom - Soběslav bodovalo naplno.

Český Krumlov - Hořovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

Sokol Houstoň – FC Písek 4:4 (3:2)

Branky: 6. a 28. Januška, 25. Vlasák, 71. Štětka - 44. a 72. Voráček, 39. (pen.) Kalousek, 65. Koreš. ŽK: 0:1 (83. Běloušek). Rozhodčí: Duda - Langmajer, Šlajs. Diváci: 70.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Němeček (30. Novák) – Koreš, Sajtl (30. Vokurka) – Malý (30. Kašpar), Kalousek, Štěch – Bicenc (65. Hendrych), Voráček.

Milan Nousek, trenér Písku: „Pro nezaujatého diváka to byl jistě krásný fotbal. Vzhledem k našemu špatnému začátku a faktu, že jme prohrávali už 0:3, je pro nás bod určitě pro nás dobrý. Podařilo se nám vyrovnat, znovu jsme však inkasovali, vzápětí jsme ale dali opět srovnali na konečných 4:4. Z tohoto pohledu je remíza úspěch, i když v závěru nechybělo mnoho, abychom dali pátý gól. Myslím si, že kdybychom ten úvod zvládli lépe a nepustili jsme domácí do takového náskoku, mohli jsme bojovat o vítězství.“

Viktoria Plzeň B – SK Dynamo České Budějovice B 4:1 (1:1)

Branky: 5. Deml, 56. Planeta, 64. Pejša (11), 73. Pospíšil – 15. Bastl. ŽK: 0:2 (Bastl, Lerch). Diváci: 95. Rozhodčí: Hanousek – Řeháček, Pekař.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Böhm, Brabec, Šimoník (43. Pineau) – Polanský (65. Malecha), Krch, Novák – Bečvář (84. Pravda), Hák (65. Prášek), Bastl (84. Pech).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Rezerva plzeňské Viktorie potvrdila, že patří v soutěži k nejlepším, my s ní ale více než hodinu drželi krok. Brzy jsme dostali gól, dokázali jsme ale rychle odpovědět a Badstl vyrovnal na 1:1. Po přestávce jsme inkasovali podruhé, ale pak jsme měli více ze hry. Za stavu 1:2 ale rozhodla penalta, kterou jsme zavinili vlastní nedisciplinovaností. Hráli jsme potřetí v řadě venku a potřetí jsme prohráli, čímž jsme si situaci v tabulce zase zkomplikovali. V sobotu jedeme znovu ven a rádi bychom ve Zbuzanech sérii porážek zatavili.“

Divize

Slavoj Český Krumlov - SK Hořovice 0:0

ŽK: 2:1 (Matuška, Kuna - Königsmark). Rozhodčí: Pena - Mičan, Mazanec. Diváci: 196.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trmal, Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko, Matuška, Novák, Vávra - Růžička (46. Strapek), Kuna.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "V prvním poločase nás soupeř překvapil aktivní hrou a nasazením. My nevyužívali našich krajních prostor a nemohli se z toho dostat. Soupeř měl jednu tutovku a je třeba říci, že nás gólman podržel. Do druhého poločasu jsem místo Růžičky poslal na hřiště Strapka, vrátili jsme se k fotbalu po křídlech, vytořili si i šance. Remíza je nakonec asi spravedlivá, ale dá se to považat i za ztrátu, protože jsme šli dvakrát sami na gólmana a neproměnili to. Soupeř ve druhém poločase neměl žádnou šanci. Měl jen pár standardek, jinak se nedostal do našeho vápna."

SK Klatovy - Otava Katovice 7:3 (5:1)

Branky: 15., 26., 45. a 74. Presl, 29. Marek, 42. Brabec, 55. Krejčiřík - 3. Janoch, 57. Motl, 79. Uher. ŽK: 1:5 (Vacek - Chylík, Kostka, Uher, D. Bálek, Habor). Rozhodčí: Štefan - Jakl, Gerhardt. Diváci: 250.

Sestava Katovic: Provazník (46. Těžký) - Janoch, Kostka (63. D. Bálek), Chylík (46. Habor) - Cibulka, Kotrba, Sládek, Motl - L. Bálek, Hnídek - Uher

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "V prvním poločase jsme totálně propadli. Jeli jsme do Klatov s nějakou taktikou a postupně vše vzalo za své. Dobře jsme to rozehráli a dali rychlý gól. Klatovy srovnaly, ale hráli jsme pořád stejně, šli sami na bránu, ale Vláďa Uher bohužel netrefil bránu. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Od té doby jsme totálně propadli. Přišly čtyři nakopnuté balony za obranu, soupeř čtyřikrát utekl a dal čtyři góly. Špatně jsme bránili. Do druhého poločasu jsme to přeskupili, začali hrát v jiném rozestavení a najednou to šlo. Odehráli jsme druhou půli se vztyčenou hlavou. Hráčům jsem řekl, aby do toho šli jakoby to bylo bez branek. Odehráli jsme to 2:2. Viděli, že to jde. Nevím, co se v první půli stalo. Chtěli jsme tento zápas zvládnout, ale bohužel jsme totálně propadli."

Sokol Lom – FK Komárov 2:0 (0:0)

Branky: 63. z pen. Slavík, 88. Vysušil. Rozhodčí: Hamouz – J. Beneš, A. Beneš. Hráno bez karet. Diváků: 160.

Lom: Matoušek – Škrleta, Brabec, Slavík, Grobár – Schramhauser (76. Kučera), Skopec, Nešický (76. Kubovský), Javorek (65. Šimák), Novák (84. Vysušil) – Tauber (65. Musiol).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Musíme být spokojení, protože jsme získali tři body a znovu se nám podařilo udržet vzadu nulu. Pravdou je, že soupeř se víceméně zaměřil pouze na bránění a bylo v podstatě jen otázkou času, kdy se nám podaří dát první gól. Přišel až v 63. minutě z penalty, už v předchozím průběhu jsme ale měli dost šancí na to, abychom se prosadili dříve. Důležité bylo, že jsme dokázali být trpěliví a věřili, že ten gól padne. Představoval bych si větší využití křídelního prostoru, do soupeře jsme se až příliš často tlačili směrem, i tak jsme ale podali dobrý výkon.“

SK Horní Bříza – Spartak Soběslav 2:4 (0:4)

Branky: 46. a 53. z pen. Kraček – 31. a 34. D. Vaněk, 1. F. Vaněk, 39. Kutner. Rozhodčí: Glogar – Lafek, Hes. ŽK: 2:3 (Šmíd, Šebek – Zeman, Pavlík, Kutner). Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Zeman, Boháč, Kubart, Pavlík (61. Větrovský) – F. Vaněk (91. Hromada), Bouchal, Boucník (61. Hoffmann), Mazouch (69. Dumbrovský) – Kutner - D. Vaněk (61. Hájek).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Do prvního poločasu jsme skvěle vstoupili, hned v první minutě dali první gól a předváděli jsme dobrý fotbal. Soupeř se sice snažil o urputnou obranu hlavně ve středu hřiště, ale dokázali jsme těžit z rychlých protiútoků i ze standardních situací a z řady gólových šancí jsme se dostali do vedení 4:0. Bohužel jsme si mysleli, že už je zápas jasně rozhodnutý a chyběla nám koncentrace. Už v první minutě jsme navíc soupeři lehce darovali gól na 1:4 po špatné komunikaci brankáře s obranou a jenom o pár minut později soupeř po laciném faulu našeho gólmana snížil na rozdíl dvou branek. My poté hodně znervózněli, kupili jsme chyby, a až střídání naši hru znovu částečně oživila. Nakonec jsme si vytvořili dostatek dalších jasných šancí k tomu, abychom si vítězství pojistili. Nakonec jsme se k prvnímu jarnímu vítězství protrápili v podstatě až do konce.“