Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V ČFL Písek doma propadl a inkasoval pět gólů od béčka Bohemians, rezerva Dynama naopak pět gólů nastřílela v Sokolově. V divizi vedoucí duo Lom a Soběslav na domácím hřišti nezaváhalo.

Sokolov - České Budějovice B 1:5 (1:3). | Foto: Daniel Seifert

ČFL

FC Písek – Bohemians Praha B 2:5 (1:3)

Branky: 35. Kašpar, 90. Kalousek – 3., 26. a 31. Müller, 48. Bartek, 56. Zeman. Rozhodčí: Polena – Severýn, Andras. Bez karet. Diváci: 200.

Písek: Satrapa – Musa (74. Kapinus), Běloušek, Kašpar, Malý (50. Štěch) – Němeček (57. Hendrych), Sajtl – Kalousek, Koreš, Voráček – Bicenc (50. Vokurka).

Milan Nousek, trenér Písku: „Byl to propadák. Podali jsme jednoznačně nejhorší jarní výkon. Největší rozdíl byl v pohybu po hřišti a v individuálních dovednostech hráčů. Existují nějaké výjimky v našem týmu, celkově ale v tomto ohledu dost pokulháváme. Chybí nám sebevědomí při hře jeden proti jednomu a nejsme odvážní směrem dopředu. Hráče jsem na vstup do utkání upozorňoval, ale byli naprosto nepřipravení. Když inkasujete první gól hned ve třetí minutě, po poločase přijdete ze šatny a znovu po třech minutách dostanete gól na 1:4, tak vlastně není co řešit. Udělal jsem jednu změnu s ohledem na soupeře, vůbec jsem se ale netrefil. Mohl jsem to postavit stejně jako minulý týden v Karlových Varech. To aby neleželo všechno jenom na klukách.“

Sokolov - Dynamo ČB B 1:5 (1:3)

Branky: 23. Vranovci – 16. a 56. Bastl, 13. Prášek, 34. Hák, 79. Vais. ŽK: Bartizal. Diváci: 120. Rozhodčí: Baum – Kolátor, Čácha.

Dynamo B: Andrew – Pařízek (29. Bartizal), Čoudek, Brabec, Šimoník (46. Pineau) – Polanský (67. Vais), Böhm, Krch (82. Pravda) – Hák, Prášek(82. Pech), Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Důležité bylo, že konečně jsme už brankové příležitosti, které jsme si vypracovali, také dokázali i proměnit. Navíc jsme dali první dva góly během tří minut ještě v úvodní čtvrthodině, pak už se našim mladým klukům hrálo líp. Sice jsme po zbytečné chybě v obraně umožnili laciným gólem Sokolovu se vrátit do zápasu, naštěstí jsme ale ještě do přestávky dali třetí gól a ve druhém poločase jsme už hru v pohodě kontrolovali a dalšíma dvěma góly své vítězství ještě navýšili. Stínem zápasu bylo, že pro zranění jsme museli střídat už v první půlhodině Pařízka a ještě do přestávky i Šimoníka. Kuba Pařízek měl po úderu do hlavy zřejmě menší otřes mozku a měl by být v pořádku, Šimoník měl svalové potíže. Celý zápas odehrál po návratu z české devatenáctky Ondřej Čoudek a spolu s Brábou (Jan Brabec – pozn.) vytvořili výbornou stoperskou dvojici. Pochvalu ale zaslouží celé mužstvo.“

Divize

FK Komárov – Otava Katovice 1:1 (0:0)

Branky: 72. Vokáč – 88. Uher. ŽK: 1:3 (Kaufman – Chylík, D. Bálek, L. Bálek). Rozhodčí: Fencl – Pálek, Schveinert. Diváci: 322.

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík – L. Bálek, Kotrba (84. Kostka), Sládek (77. Repa), D. Bálek – Uher – Požárek (74. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Jeli jsme do Komárova s tím, že chceme konečně venku bodovat. Tomu jsme podřídili taktiku a hráli více odzadu. Chtěli jsme zodpovědně bránit s tím, že uvidíme, co se povede směrem dopředu. Pětadvacet minut jsme byli lepším týmem. Drželi jsme balon, hráli to aktivně, dobře přistupovali k hráčům. Vytvořili jsme si tlak, i když to nebylo o šancích, ale hrálo se více na polovině domácích. Pak přišla série rohů a standardek od domácích, kdy jsme se trochu dostali pod tlak. Bylo z toho břevno, když ho trefil volný domácí hráč. To byla asi jediná šance za první půli na obou stranách. Ve druhém poločase jsme se více bránili, ale nebyl to ze strany Komárova žádný velký tlak, spíš se hrálo mezi vápny. Zápasu by spíše slušel výsledek 0:0, nebyly tam žádné velké gólové šance. Po chybě, kdy jsme neodkopli míč, zahrávali domácí roh a z toho jsme inkasovali. To byla jediná šance domácích ve druhé půli. Pak jsme vše vrhli do útoku, trochu prostřídali, přeskupil jsem to a v závěru jsme hráli na čtyři útočníky. Z jedné standardky se nám na konci zápasu podařilo vyrovnat. Zasloužená remíza."

Viagem Příbram B – Slavoj Český Krumlov 4:1 (1:1)

Branky: 19. Jahic, 46. a 73. Fall, 68. Vaňó – 35. Růžička. Bez ŽK. Rozhodčí: Havránek – Mičan, Kříž. Diváci: 15.

Český Krumlov: Beránek – Trmal, Kuna, Kolář (78. Ryneš) – Svoboda (72. Gelnar), Matuška – Strapek (64. Parakhnenko), Novák, Vávra – Růžička, Tůma (72. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Udělali jsme čtyři individuální chyby a dostali z nich čtyři góly. To je zkrátka hrozné. Ale je pravda, že se nám to začalo rozpadat ještě před zápasem. Nemohl nastoupit Kabele a museli jsme hledat variantu na stoperech. Tím se to rozhodilo, ale na to se nelze vymlouvat. Zkrátka jsme propadli individuálně. Hrozné chyby. Ztráta míče ve vápně, podcenění. Jako kdyby trenér před zápasem mluvil do zdi. Ještě do stavu 2:1 či 3:1 to bylo ke koukání. Pak se to rozpadlo,. Hrálo se na umělce, protože hlavní hřiště, to bylo oraniště. Umělka také nic moc, ale to bylo pro všechny stejné. Domácí si vyhrát zasloužili, individuálně byli lepší. Ale jak jsem říkal, rozhodly naše chyby. To nás položilo."

Spartak Soběslav – Senco Doubravka 2:0 (0:0)

Branky: 75. Hoffmann, 76. D. Vaněk. Rozhodčí: Machýček – Chládek, Dohnal. ŽK: 2:0 (Kutner, Bouchal). Diváků: 247.

Soběslav: Červenec – Zeman, Boháč, Kubart, Větrovský – Dumbrovský (80. Mazouch), Bouchal, Hoffmann, F. Vaněk – Kutner (90. Bříza) – Hájek (71. D. Vaněk).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Soupeř byl velmi houževnatý a jsme rádi, jsme v domácím prostředí znovu ukázali svou sílu, utkání zvládli a zaslouženě získali tři body. Už v prvním poločase jsme si dokázali vytvořit hodně gólových šancí, ale bohužel jsme gól nedali. Doubravka si počínala rovněž aktivně, měla silný střed hřiště a hodně rychlý přechod do útoku, ale naše defenzíva pracovala skvěle a několika zákroky nás podržel brankář Červenec. Ve druhém poločase nám dobře zafungovala střídání, oživila naši hru a odměnou za to byly naše dva góly v rozmezí pouhých dvou minut, které pro Hoffmanna a Dana Vaňka připravil Filip Vaněk.“

Sokol Lom – SK Petřín Plzeň 2:0 (1:0)

Branky: 7. Novák, 52. Nešický. Rozhodčí: Vojáček – Štípek, Hrivík. ŽK: 0:2 (Lisý, Šimáně). Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Mácha, Vávra, Slavík, Vysušil – Skopec – Novák, Schramhauser (75. Kučera), Nešický, Grobár (75. Kubovský) – Musiol (83. Tauber).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Soupeř se od začátku soustředil výhradně na obranu, o to důležitější bylo, že se nám brzy povedlo dát vedoucí gól, který nás uklidnil. Hosté navíc postupně museli hru otevřít, a my se nemuseli tlačit do plných. Litovat můžeme jen toho, že se nám už v průběhu prvního poločasu nepodařilo proměnit nějaké další šance, které by nám umožnily dohrát utkání v naprostém klidu. Na druhé straně jsme ale Petřín nepustili do výraznějších šancí, kterými nám to mohl ztížit. Naše hra byla každopádně výborná, takhle nějak bych si ji představoval i nadále. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě.“