FC Loko Vltavín – FC Písek 3:0 (1:0)

Branky: 23. Maione, 47. Čejda, 66. Klimenda. ŽK: 1:4 (Borkovec – Valenta, Belej, Sajtl, Koreš). Diváci: 385. Rozhodčí: Kvaček – Vojtěch, Svoboda.

FC Písek: Satrapa – Malý, Běloušek, Němeček, Vokurka – Sajtl, Belej (69. Mařík) – Kalousek (46. Bicenc), Koreš (69. Koreš), Voráček – Valenta (59. Hendrych).

Milan Nousek, trenér Písku: "U nás to podle statistik nikdy nevypadá na krutou porážku, ani tentokrát ne. Měli jsme šance jít do vedení, případně na rychlé vyrovnání, ale nevyužili jsme je. Bohužel, z každé naší chyby jsme pak byli potrestáni. Jde o chyby, které pramení z chybovosti hráčů v prostoru, kde by přijít neměly, případně by se situace měly řešit jinak. Jestli je tam ten hráč, nebo jiný, tak to na to nemá vliv. Rozhodování v daných situacích by mělo být u hráčů jiné a bohužel asi stále žijí v domnění, že si mohou hrát podle sebe."

SK Dynamo České Budějovice B - FK Motorlet Praha 1:1 (1:1)

Branky: 15. Pineau – 13. Vaněk. ŽK: 2:2 (Pineau, Šimoník – Walter, Hauer). ČK: 1:0 (88. Hák). Diváci: 100. Rozhodčí: Coufal – Brom, Peschel.

Dynamo ČB B: Andrew – Šimoník, Böhm, Brabec, Pineau (87. Bartizal) – Pravda, Hák, Malecha (90+2. Koutecký) – Polanský (85. Vítovec), Prášek, Bečvář.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Jsme zklamaní, chtěli jsme zápas zvládnout za tři body. Kluci se o to snažili a těžko jim v tomto směru něco vytknout. Bohužel to stačilo jen na bod, protože jsme některé slibné akce nedokázali dotáhnout. Řekl bych, že nejen naší vinou, pro nás byl ten zápas složitý i v tom, že tam byla ze strany soupeře spousta zákroků, které rozhodčí bohužel jako faul neposoudili. Pokud jde o hru, tak nám bohužel nevyšel začátek druhé půle, kdy soupeř mohl zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Naštěstí nás podržel brankář, který tam vychytal další dvě šance hostí i na konci utkání. I my jsme měli šance a mohli jsme jich mít i víc, já si nikdy na rozhodčí nestěžoval, ale soupeř naše akce mnohdy zastavoval i za cenu nedovolených zákroků a rozhodčí to přehlíželi. Třeba faul na Práška ve vápně byl dle mě jednoznačně penaltový, ale rozhodčí to viděl jinak.“

Divize

Slavoj Český Krumlov FK Komárov 3:1 (1:1)

Branky: 9. Strapek, 62. (pen.) Kabele, 93. Kolář – 45. Vokáč. Rozhodčí: Šiška – Pena, Pálek. ŽK: 5:3 (Růžička 2, Kolář, Svoboda, Matuška – Lang, Ženíšek, Pužík). ČK: 1:0 (66. Růžička). Diváci: 100.

Č. Krumlov: Beránek –Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Strapek (89. Parakhnenko), Novák – Růžička, Vaněk (70. Rosůlek).

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Komárov hraje stylem dlouhých nakopávaných míčů za obranu a snaží se těžit ze své výškové převahy, ale to jsme věděli a byli jsme na to připraveni. U nás byl problém, že jsme zápas nerozhodli už během první půle, protože šance na to jsme měli. Vytěžili jsme z toho pouze jedinou trefu Strapka už v 9. minutě. Těsně před přestávkou jsme navíc chybovali, když jsme ztratili balon téměř u rohového praporku soupeře, který následně po rychlém brejku vyrovnal. Hosté začali druhý poločas aktivněji, překopávali zálohu a snažili se vytvářet tlak v našem vápně. Po hodině hry nám však pomohl jejich zbytečný faul na Vaňka v rohu velkého čtverce, po němž se kopala penalta, kterou Kabele proměnil. Brzy na to následovalo vyloučení Růžičky po dvou žlutých kartách, když tu první dostal za řeči. Hosté se tím svým stylem pokoušeli o nápor, my zase přecházeli do rychlých kontrů. Pojistku vítězství mohl přidat nejprve Matoušek, ale osamocený před brankou přestřelil, a tak definitivní podobu výsledku určil až brejk Koláře už v nastavení. Musím tým pochválit, jak se vypořádal s hrou v oslabení. Získali jsme další tři body, už jich máme čtyřiadvacet, což je ve vyrovnané soutěži slušný počin. Podzim zakončíme dalším derby proti Lomu, tak uvidíme, jak se nám na půdě soupeře povede.“

Jiskra Domažlice B – Otava Katovice 4:1 (2:0)

Branky: 2. Černý, 17., 53. a 77. Jann – 74. Štěch. ŽK: 2:3 (Korelus a Bílik – Chylík, Kotrba a Cibulka). Diváci: 184. Rozhodčí: Ježek – Štefan, Beneš.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík (63. Kahuj) – L. Bálek (46. Habor), Kotrba, Sládek – Motl – Štěch – Uher.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Do zápasu jsme šli s nějakou taktikou, ale bohužel jsme hned ve 2. minutě dostali gól a celé se to muselo změnit. po čtvrt hodině 2:0 a bylo to složité. Nepodali jsme takový výkon, jako v předchozích zápasech a musím říci, že byly Domažlice aktivnější, techničtější a přehrály nás. Měli jsme tam šanci na vyrovnání. Jirka Motl šel sám, bohužel to dal vedle. Tam se to lámalo, brzy nato jsme dostali druhý gól. Do druhé půle jsme chtěli zkusit změnit taktiku a hrát na dva klasické útočníky. Zjednodušit hru. Ale hned v úvodu dali domácí třetí gól a bylo prakticky po zápase. Povedlo se nám snížit, ale přišel čtvrtý gól a nebylo co řešit. Tentokrát jsme byli horším týmem a prohráli zaslouženě."

FC Rokycany – Spartak Soběslav 0:1 (0:1)

Branka: 42. Hájek. ŽK: 1:2 (Matas – Boháč, Kutner). Rozhodčí: Hes – Hrivík, Jakl. Diváků: 120.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Boháč, Kubart, Hromada – Pavlík (82. Vrána), Boucník, Bouchal, F. Vaněk (71. Mazouch) – Kutner, Hájek (90. Bříza).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Jsme samozřejmě velice spokojení. První půli jsme odehráli velice dobře. Dokázali jsme si v ní vytvořit tři velké šance a z té třetí Tadeáše Hájka na konci poločasu jsme se dostali do vedení, ale klidně jsme mohli vést i výraznějším rozdílem. Po přestávce už byly Rokycany lepší, začaly hrát jednoduchý fotbal a několikrát sahali po vyrovnání, ale podržel nás brankář Červenec. Zápas byl nakonec do poslední chvíle napínavý, ale kluci nakonec důležité vítězství ubojovali.“

SK Tochovice – Sokol Lom 3:0 (1:0)

Branky: 55. a 80. Sirotek, 8. Čížek. ŽK: 4:4 (Mourek, Jendruščák, Čížek, Sirotek – Tauber, Grobár, Slavík, Škarda). Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Janíček. Diváků: 215.

Lom: Pecháček – Rabiňák (46. Kubovský), Slavík, Rydval, Škarda – Skopec (83. Coufal) – Novák, Šimák, Grobár – Musiol, Tauber.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Musím říct, že jsem hodně zklamaný, protože takhle se o divizní body nehraje. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě. Dostal se brzy do vedení a v dalším průběhu zápasu ukázal daleko víc touhy po úspěchu. Byl důraznější a převyšoval nás v pohybu, zatímco my jsme všechny osobní souboje prohrávali a všude byli o krok pozadu. V posledním kole nás čeká Český Krumlov, a pokud se zase rychle nevrátíme na pevnou zem a nevrátíme se k výkonům z minulých zápasů, nemůžeme pomýšlet na úspěch.“