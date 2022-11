Baník Sokolov – FC Písek 3:4 (1:3)

Branky: 28. a 50 Vokáč, 90. Nwachukwa – 10. Koreš, 16. a 56. Voráček, 19. Běloušek. ŽK: 1:2 (Toure – Musa, Valenta). Diváci: 150. Rozhodčí: Mudra – Kastl, Pálek.

Písek: Satrapa – Vokurka, Běloušek, Musa, Novák – Belej (89. Kotrba), Koreš, Voráček (77. Vlček)– Bicenc (77. Malý), Valenta (57. Hendrych), Kalousek (89. Mařík).

Milan Nousek, trenér Písku: "Vždy klukům před zápasem říkám, jaký si zápas uděláte, takový ho budete mít. Mohli jsme si udělat zápas naprosto krásný. Na začátku jsme plnili věci, které jsme si řekli. Dali jsme rychlý gól, přidali dva navrch a prakticky mohli utkání v klidu dohrát. Bohužel se asi hráčům vkradla do hlavy myšlenka, že se již nic nemůže stát a přestali běhat a dělat základní věci, které, když tým neplní, tak ho soupeř potrestá. To se také stalo, soupeř snížil na 1:3, hned po přestávce na 2:3 a začala mírná panika. Naštěstí jsme dokázali vstřelit čtvrtý gól a neudělat chybu na konci zápasu, kdy jsme soupeři darovali gól ze špatné malé domů, tak bychom to dohráli o dva góly. Ale je to vítězství. Chtěli jsme vyhrát, to se povedlo, i když s mírnou pachutí toho, že jsme při jasném vedení polevili."

SK Dynamo České Budějovice B - FC Slavia Karlovy Vary 2:0 (1:0)

Branky: 31. Böhm, 67. Mršič. ŽK 2:3 (Krch, Malecha – Skala, Prágr, Geňo). Diváci: 165. Rozhodčí: Štípek – Vojáček, Hriňák.

Dynamo: Šípoš – Bartizal, Brabec, Böhm, Šimoník – Malecha (90.+1 Pravda), Krch (83. Kladrubský), Hák – Mršič (90. +1 Pineau), Bečvář (68. Matoušek) – Prášek (68. Polanský).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Získat tři body už jsme nutně potřebovali, kdybychom to nezvládli, byla by naše situace už velice svízelná a na naše mladé hráče by zřejmě ještě více dolehla nervozita. Proto je tohle vítězství pro nás velice důležité. Já jsem rád nejen za výsledek, ale i proto, že jsme udrželi vzadu nulu a že jsme směrem dozadu odvedli velice zodpovědný výkon. Tím neříkám, že by kluci v předcházejících zápasech nehráli zodpovědně a soustředěně, nicméně vždycky jsme vymysleli nějakou hrubku, kterou soupeř potrestal. Na to jsme se zaměřili a já si nevybavuji, že by tentokráte někdo z našich hráčů si něco nepohlídal či nějak lehkomyslně rozehrál. Z áčka jsme vedle Šípoše v brance měli k dispozici i Matěj Mršiče, na kterém bylo vidět, že má velkou chuť a hodně nám pomohl. V úvodu druhé půle se mi zdálo, že jsme se trošku začali bát o jednogólový náskok a soupeř jako by přebíral iniciativu, ale po druhém gólu, jehož autorem byla právě Mršič, ta nervozita z nás spadla a dohráli jsme zápas uvolněně a s přehledem. Měli jsme řadu dalších šancí, kdy tam třeba Prášek nedojel, Matouška zradilo zpracování, anebo to Brabcovi vykopával bek z prázdné brány, také Hák a Polanský měli dobré šance. Já bych chtěl klukům poděkovat, za to, že v té situaci, v jaké jsme, přistoupili nejen k zápasu samotnému, ale i k tréninkům s maximálním nasazením a že i atmosféra v kabině byla před zápasem velice dobrá.“

Divize

Slavoj Český Krumlov – Senco Doubravka 1:0 (0:0)

Branka: 87. vlastní (Fleissing). Rozhodčí: Panský – Matyš, Vychodil. ŽK: 1:2 (Vaněk – Luhový, Paul). ČK: 0:1 (73. Künstner). Diváci: 150.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda (62. Strapek), Matuška, Vávra, Novák – Růžička (88. Parakhnenko), Rosůlek (62. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Předvedli jsme nejhorší výkon v dosavadních jedenácti odehraných kolech a utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Hosté byli lepší, akorát je zklamala koncovka. My neproměnili dvě penalty a vyhráli jsme vlastním gólem soupeře. Prvnímu pokutovému kopu předcházel faul brankáře Doubravky na Růžičku, který do souboje přišel pozdě a udeřil jej do obličeje, ale exekutora Rosůlka gólman vychytal. V 73. minutě jsme kopali další penaltu, když jsme poslali balon za obranu a jeden z hráčů soupeře přidržel Vaňka, za což byl navíc vyloučený. Kuna však pokutový kop napálil do břevna. Rozhodující okamžik přišel až v závěru. Z úhlu asi tři metry před hranicí velkého vápna jsme zahrávali trestný kop, Kuna poslal ostře střílený balon do houfu hráčů před brankou a jeden z hráčů Doubravky si jej srazil do sítě. Spokojenost je tentokrát pouze se ziskem tří bodů, ale tentokrát musím přiznat, že soupeř byl lepší. Opakovaly se Katovice, ale v opačném gardu, tam jsme byli zase lepší my, ale také jsme prohráli. Nyní nás čeká derby v Soběslavi a doufám, že zapomeneme na Doubravku a budeme zase předvádět náš fotbal.“

FK Rokycany – Otava Katovice 1:1 (0:0)

Branky: 63. (PK) Pražský – 85. (PK) Uher. ŽK: 2:6 (Lehký, asistent Procházka – Chylík, Janoch, Uher, Štěch, Motl, Kotrba). ČK: 1:0 (29. Hereit). Diváci: 150. Rozhodčí: Suchánek – Karrmann, Čáka.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (73. Sládek), Kotrba, Štěch, Motl – Uher – Habor.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Potvrdilo se to, co jsme očekávali. Rokycany opravdu hrají velmi dobrý fotbal, jejich hráči jsou silní v soubojích a bod bereme. Sice jsme hráli hodinu proti deseti, ale i tak hrály Rokycany velmi dobře. Zápas jsme mohli rozhodnout v první čtvrthodince druhého poločasu, kdy jsme si vytvořili převahu, tlačili se před bránu, soupeř nevěděl, kam dříve skočit. Měli jsme tam tři gólové situace, které jsme měli vyřešit lépe a jít do vedení. Myslím si, že kdybychom dali gól, tak zápas proti deseti dohrajeme. Paradoxně v době našeho největšího tlaku jsme zahráli po centru soupeře ve vápně rukou a prohrávali jsme z penalty. Nakonec jsme rádi, že se nám na konci podařilo vyrovnat."

SK Aritma Praha – Sokol Lom 0:0

Rozhodčí: Koranda – Doubrava, Vnuk. ŽK: 3:2 (Racocha, Mareš, Červený – Slavík, Šimák). Diváků: 120.

Lom: Matoušek – Škarda, Rydval, Mácha, Vávra – Skopec, Slavík – Novák (69. Kubovský), Šimák, Pfeifer – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Zápas se hrál na umělce, která měla navíc menší rozměry, takže jsme se těmto podmínkám museli přizpůsobit. Viděli jsme předešlé zápasy Aritmy a počítali jsme s tím, že bude hrát rychlý a přímočarý fotbal. Proto jsme chtěli být pozorní vzadu a dávat míče rychle od nohy, což se nám dařilo a řekl bych, že jsme podali jeden z nejlepších výkonů na podzim. V utkání jsme navíc vytvořili tři nebo čtyři vyložené šance, které jsme rozhodně měli proměnit. Bod zvenku přesto bereme, protože musíme vzít v potaz sílu soupeře. Těší mě i to, že jsme vzadu dokázali udržet nulu.“

SK Tochovice – TJ Spartak Soběslav 1:1 (0:0)

Branky: 70. Sirotek – 46. Mazouch. Rozhodčí: Šiška - Kříž, Mazanec. ŽK: 1:4 (Čížek – Pavlík, Boháč, Mazouch, Vrána). Diváků: 100.

Soběslav: Červenec – Maršík, Boháč, Kubart, Hromada (72. Hoffmann) – Pavlík (61. Vrána), Boucník, Bouchal, F. Vaněk (41. Mazouch) – Kutner, D. Vaněk (61. Hájek).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce jsme pomýšleli na tři body, ale nakonec je pro nás bod zvenku s ohledem na průběh zápasu dobrý. Zápas se hrál na úzkém a hodně nerovném hřišti, což nám nevyhovovalo a naše hra byla hodně neurovnaná. Hned po přestávce jsme se sice dostali do vedení, ale soupeř působil živějším dojmem, a nakonec se mu povedlo zaslouženě vyrovnat. V závěru jsme tahali za kratší konec a remízu proto musíme přijmout.“