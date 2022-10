Jiskra Domažlice – FC Písek 3:0 (2:0)

Branky: 16. Zajíček, 40. Došlý, 51. Kotrba vlastní. ŽK: 2:1 (Teršl, Mužík – Musa). Diváci: 320. Rozhodčí: Černý – Vojáček, Šlajs.

FC Písek: Satrapa – Novák, Běloušek, Musa, Sajtl (46. Kotrba) – Vokurka (59. Hendrych), Belej – Kalousek, Koreš (74. Vlček), Voráček – Bicenc (46. Valenta).

Milan Nousek, trenér FC Písek: "Měli jsme první tutovou šanci zápasu a tu neproměnili. Z prostoru penalty střílel Kalousek, ale nedal. To byl možná zlom, protože pak jsme inkasovali ze situace, na kterou jsme byli připraveni. Ale nezvládli jsme to. Byla šance na vyrovnání, tu jsme také neproměnili. Naopak soupeř to trefil nádhernou ranou na 2:0 a pak již to bylo pro nás těžké. Domácí pak již mohli hrát v obraně v klidu a pohlídali si to. Dá se říci, že jsme opticky byli na míči více, ale ke vstřelení kontaktní branky to nevedlo. Z tohoto pohledu určitě zklamání. Domažlice, ač silný soupeř, byly hratelné. V zápase rozhodují drobnosti, ve kterých jsme momentálně horší. Možná nějakou nezkušeností nedokážeme určité věci vyřešit lépe. Domažlice mají samozřejmě zkušené harcovníky a dokáží s tím naložit lépe než my. Navíc my nejsme v optimální formě."

SK Dynamo České Budějovice B - FK Zbuzany 1953 1:1 (1:0)

Branky: 24. Matoušek – 60. Hrubeš. ŽK: 1:3 (Bartizal – Houha, Jakab, Kočí). Diváci: 150. Rozhodčí: Kubec – Kastl, Cihlář.

Dynamo ČB B: Šípoš – Šimoník (57. Bartizal), Čoudek, Brabec, Pineau – Malecha, Böhm, Bečvář – Penner, Matoušek, Švec (65. Polanský).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Za stavu 0:0 šel Malecha hned zpočátku sám na branku, gólmana ale nepřekonal. A když už jsme pak přece jen gól dali vedli jsme 1:0, šel na branku sám Matoušek a poté taky Švec, gól ale ani jeden z nich nedal a neproměnili jsme ani další velké příležitosti. Místo toho, abychom jednobrankový náskok navýšili, nám dal soupeř po rohu z těžké střely gól a zápas nakonec skončil remízou 1:1. Ze čtyř utkání, které jsme hráli po změně pořadatelství hráli v řadě za sebou, jsme vytěžili jen dva body, a to je pro nás zklamání. Dva body jsou málo, po jednom bodu to naskakuje hodně pomalu…“

Divize

SK Tochovice – Otava Katovice 2:5 (0:4)

Branky: 59. (PK) a 72. Sirotek – 13. Kostka, 24. L. Bálek, 39. Chylík, 45. Štěch, 81. Habor. ŽK: 1:3 (Sirotek – Bálek, Štěch, Cibulka). Diváci: 100. Rozhodčí: Švorc – Hes, Chládek.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík (46. Motl) – L. Bálek (65. Požárek), Kotrba, Sládek, Štěch, D. Bálek (85. Kahuj) – Uher (69. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Soupeře jsme měli dobře nastudovaného a byli na něj dobře připraveni. V pátek jsme na tréninku věnovali nějaký čas standardkám s tím, že Tochovice nemají až tak vysoké hráče a my se mohli prosadit. Na hřišti se nám to povedlo hned dvakrát v prvním poločase. Byl to poločas snů, kluci hráli výborně a vedení o čtyři góly bylo zasloužené. Bohužel jsme ve druhém poločase dělali nějaké zmatky a domácí snížili až na 2:4 po pro nás smolných gólech. Jeden byl z penalty. Ale zvládli jsme to s bravurou a mohli dát i další branky. Kluky mohu jen pochválit, i přes tu trochu horší dvacetiminutovku ve druhé půli. Jsem rád, že se nám trefili i hráči, kteří do této doby až tolik branky nestříleli."

Slavoj Český Krumlov – Petřín Plzeň 2:1 (0:0)

Branky: 61. vlastní (Kohout), 78. Novák – 59. Bednář. Rozhodčí: Panský – Janíček, Kotalík. ŽK: 4:5 (Trmal, Matuška, Vaněk, Kabele – Kohout, Zajíček, Provod, Demeter, Lisý). Diváci: 195.

Č. Krumlov: R. Švec – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Strapek (58. Vávra), Novák – Rosůlek (87. Gelnar), Vaněk (75. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Petřín byl před utkáním v tabulce čtvrtý, my šestí, takže to tomu také odpovídalo. Nikdo nechtěl udělat zbytečnou chybu, přesto jsme si v prvním poločase vytvořili dvě velké příležitosti. Ty měli měli Vaněk a po něm i Rosůlek, jenž balon do sítě neprotlačil ani z malého vápna. Po změně stran už se skóre měnilo. Jako první jsme inkasovali my, když jsme propadli v defenzivě, naštěstí se nám vzápětí povedlo vyrovnat. Střílený centr Vaňka z ostrého úhlu prakticky z lajny si jeden z hostujících hráčů srazil do branky. Od té chvíle jsme převzali iniciativu a vrcholem utkání byl nádherný gól kapitána Nováka, který ze středového půlkruhu z vlastní poloviny hřiště překonal hostujícího brankáře, jenž stál na velkém vápně. A to máme v Krumlově hodně velké hřiště. Byla to ještě hezčí trefa, než se povedla Schickovi na mistrovský Evropy. Dvoumetrový petřínský gólman nevěřil, že jej může balon takhle přelétnout… Pak jsme měli ještě dvě velké šance, ale ty už jsme zužitkovat nedokázali. Mužstvo si každopádně zaslouží pochvalu. Především za to, že se ani za nepříznivého stavu nevzdává. Kluci chtějí vyhrávat, což je důležité."

SK Aritma Praha – TJ Spartak Soběslav 3:1 (1:1)

Branky: 38. a 57. Trenkwitz, 84. Zeman (vlastní) – 14. Mazouch. Rozhodčí: Depeš – Braun, Klír. ŽK: 2:4 (Mareš, Míka – Hájek, Zeman, Kutner, Kubart). Diváků: 100.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Kubart, Boháč, Zeman – Mazouch (66. Bříza), Boucník, Kutner, F. Vaněk – Hájek, D. Vaněk (66. Vrána).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Je třeba přiznat, že jsme na Aritmě prohráli zaslouženě a podali tam takový neslaný, nemastný výkon. Soupeř byl po celé utkání pohyblivější, měl navrch, a přestože jsme šli poměrně brzy do vedení po chybě domácího brankáře, podařilo se mu výsledek zaslouženě otočit. My jsme si tentokrát příliš šancí nevytvořili, byly to spíš takové náznaky, takže jsme asi ani nemohli pomýšlet na lepší výsledek.“

FK Viagem Příbram B – TJ Sokol Lom 0:0

Rozhodčí: Janíček – Kotalík, Panský. Hráno bez karet. Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Škarda, Slavík, Mácha, Vávra (86. Rabiňák) – Grobár, Skopec – Novák (67. Kubovský), Šimák (74. Janů), Pfeifer – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Musím říct, že se v Příbrami hrál nadstandardní divizní fotbal. Remíza je spravedlivá, ale utkání rozhodně nemělo skončit 0:0, protože si oba týmy dokázaly vypracovat dobré šance. Domácí mají hodně kvalitní mužstvo, a zatím každého soupeře doma zatlačilo. My jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany, ale ne být vyloženě zalezlí. To se nám dařilo a utkání bylo po celou dobu vyrovnané. Škoda, že se nám na konci první půle nepodařilo proměnit penaltu, ze které trefil Zbyněk Musiol jenom břevno. S bodem z Příbrami jsme ale každopádně spokojeni.“