FC Písek – Motorlet Praha 1:0 (0:0)

Branka: 87. Koreš. ŽK: 4:2 (Belej, Voráček, Kotrba, Vlček – Kolář, Žížala). Diváci: 250. Rozhodčí: Kastl - Kubec, Cihlář.

FC Písek: Satrapa – Vokurka (82. Sajtl), Běloušek, Musa, Kotrba – Němeček, Belej – Kalousek (90. Hendrych), Koreš (90. Jansa), Voráček – Bicenc (62. Vlček).

Milan Nousek, trenér Písku: "Nulu vzádu jsme samozřejmě chtěli odehrát i v předchozích zápasech, ale bohužel. Stoprocentní obrana byla pro vývoj hry moc důležitá, jelikož jsem věřil, že alespoň jeden gól dáme. Nakonec se to povedlo až v samotném závěru, ale povedlo. Sice jsme se museli trochu odchýlit od našeho tradičního fotbalu, bylo to více nakopávané a soubojové, ale my nejsme v pozici, abychom si mohli hrát na fotbalisty. Potřebovali jsme uhrát body, abychom se dokázali zvednout. Věděli jsme, že se do šancí dostaneme, otázkou bylo, zda je proměníme, vyhrajeme 1:0 či 2:0, nebo to skončí bez branek. Ale byli bychom spokojeni s jakýmkoli bodovým ziskem, který by nás zvedl. Aby nás to posunulo psychicky výše."

FK Admira Praha - SK Dynamo České Budějovice B 1:1 (1:0)

Branky: 37. Čácha – 56. Bastl. ŽK: 1:1 (Mráz – Böhm). Diváci: 258. Rozhodčí: Tryzna – Ježek, Nymsa. Dynamo B: Andrew – Bartizal, Brabec, Böhm, Šimoník (87. Pineau) – Polanský (67. Bečvář), Malecha, Pravda – Bast (90 +2. Bastl), Prášek, Hák.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Hráli jsme na hřišti vedoucího týmu tabulky a dle informací, které jsme o soupeři získali, byla Admira v čele právem. Věděli jsme, že Admira podobně jako my se snaží hrát kombinačně a že sází na agresivní fotbal a důrazné napadání protivníka. To se v zápase potvrdilo, takže diváci viděli dle mého názoru tušný a zajímavý fotbal dobré úrovně. Domácí byli do přestávky jistější v rozehrávce, zatímco nám se v tomto směru nedařilo úplně dle našich představ, a proto jsme nezvládali své akce dovést do finální fáze. Soupeř byl v první půli trošku lepší, dal vedoucí gól a po zásluze první poločas vyhrál. Po změně stran jsme zpřesnili rozehrávku a tím jsme se dostávali i do brankových příležitostí. Jednu z nich Libor Bastl využil a vyrovnal na 1:1. Na tom se už nic nezměnilo, i když šance měly oba týmy. Nám pomohlo jednou i břevno, ale na druhé straně nám nebyl uznán gól, který byl asi regulérní, alespoň na videu to tak vypadalo. Ale byla to rychlá akce, pro pomezního rozhodčího to určitě nebylo jednoduché. Nicméně je to škoda, mohli jsme si vézt tři velice cenné body. Ale remíza zřejmě odpovídá průběhu hry. Navíc i jeden bod ze hřiště Admiry má svou cenu a my si ho vážíme.“

Divize

Slavoj Český Krumlov – FC Rokycany 0:1 (0:0)

Branka: 48. Procházka. Rozhodčí: Havlík – Koranda, Janíček. ŽK: 0:2 (Matas, Plzák). Diváci: 210.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kolář – Parakhnenko, Kuna, Matuška, Vávra (80. Strapek), Vančura (46. Novák) – Růžička (65. Rosůlek), Vaněk (77. Kordík).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Podle mě to byl remízový zápas s tím, že kdo dá gól, vyhraje. My udělali na začátku druhého poločasu chybu, kterou Rokycany potrestaly. Při centru z levé strany totiž hostující hráč hlavičkoval mezi třemi našimi, kteří jej nedokázali pokrýt. My měli zejména v první půli tři, čtyři šance, které měly skončit gólem, ale nedokázali jsme je proměnit. I po změně stran a po vystřídání útočníků přišly další možnosti, ale celkově mi tam chybělo více důrazu ve vápně, abychom soupeře dostali do úzkých. Vyhrát mohly oba celky, bylo to vyrovnané. Čekalo se na chybu, kterou jsme, bohužel, udělali my."

Sokol Lom - Otava Katovice 5:2 (2:1)

Branky: 20. Škrleta, 29. Cibulka vl., 47. a 72. Musiol, 87. Tauber – 39. Kadula, 59. L. Bálek. ŽK: Grobár – Chylík, Uher, Štěch, Motl, Rejšek. Diváků: 210. Rozhodčí: Kubec – Kastl. Langmajer.

Lom: Matoušek – Mácha, Rydval, Slavík, Skopec, Pfeifer, Škrleta (74. Tauber), Musiol, Grobár, Šimák (65. Kubovský), Škarda.

Katovice: Švehla – Cibulka (46. Rejšek), Janoch, Chylík (68. Kostka), Motl (78. D. Bálek) – L. Bálek, Sládek (68. Požárek), Kotrba, Štěch – Uher – Kadula.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Prvních třicet minut jsme odehráli výborně a přesně tak, jak jsme si naplánovali. Byli jsme aktivní, hodně jsme drželi míč a vytěžili z toho i góly. Za stavu 2:0 jsme bohužel polevili a Katovicím se podařilo ze standardky snížit. Ve druhé půli jsme se chtěli vrátit ke hře z úvodní pasáže zápasu. V podstatě hned v nástupu jsme přidali třetí gól a mysleli si, že už zápas dohrajeme v klidu, jenže jsme pak vůbec nepokryli protihráče a pustili soupeře znovu naprosto zbytečně na kontakt. Nakonec se nám ale přece jen podařilo dostat zápas pod kontrolu, protože jsme po pěkné akci přidali čtvrtý gól a nakonec ještě výsledek pečetili. Naše hra dopředu je velmi dobrá a mám radost z toho, že k vítězství znovu vedl týmový výkon, což by měla být zásadní věc. Naopak se mi nelíbí až příliš velký počet gólů, které dostaneme po standardkách soupeře.“

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "„Utkání se nám nepovedlo, dostali jsme bůra a jsme zklamaní. Nezačali jsme špatně, dvacet minut jsme drželi balon více na kopačkách my, ale bohužel prví průnik do našeho vápna znamenal vedoucí gól Lomu. Pak jsme si dali vlastence, ale do půle jsme se dostali zpátky do utkání, když jsme po standardce Kadulou snížili. Bohužel všechno, co jsme si řekli o přestávce, zhatila 47. minuta, kdy jsme dostali po našem neuvěřitelném kiksu třetí gól. Za stavu 3:1 to bylo těžké, museli jsme to otevřít. Sice jsme ještě jednou snížili na rozdíl jednoho gólu, ale po otevření hry, kdy jsme hráli na tři obránce, jsme inkasovali další dvě branky."

FK Viagem Příbram B - TJ Spartak Soběslav 5:1 (3:0)

Branky: 21. Musil, 37. Anih, 39. Zeronik, 77. Hýsek, 90. Anih – 91. Pavlík. ŽK: 2:3 (Schindler, Bálek – Boucník, Kutner, Bouchal). Diváků: 122. Rozhodčí: Glogar – Klátil, Hrivík.

Soběslav: Červenec – Hoffmann (81. Hromada), Zeman, Boucník, Mazouch (62. Vrána), Pavlík, Boháč, Vaněk (72. Větrovský), Kutner, Hájek, Bouchal.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Bylo to naprosto jednoznačně. Soupeř nás předčil po všech stránkách, ať už v rychlosti, nasazení, důrazu i chuti zvítězit. V utkání jsme navíc nakupili spoustu zbytečných chyb, a proto má výsledek takovou podobu. Náš výkon byl hodně špatný, na druhé straně ale musím říct, že jsme hráli s jedním z nejlepších soupeřů, které jsme v divizi potkali. Chybí nám lehkost a pohoda; vypadá to, že je náš útlum hlubší, než jsme si mysleli. Musíme se z toho dostat, ale bude to těžké, protože nás teď ještě navíc čeká středeční pohárový zápas s Přešticemi.“