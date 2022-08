Dynamo ČB B - FC Písek 0:2 (0:1)

Branky: 6. Kalousek, 51. Bicenc. ŽK: 1:1 (Prášek – Sajtl). Rozhodčí: Vychodil – Tesař, Žurek. Diváci: 300.

Sestavy - Dynamo B: Luksch – Šimoník, Čoudek, Brabec, Vais (46. Pineau) – Hák (55. Malecha), Krch, Bečvář – Polanský, Matoušek (46. Prášek), Švec (46. Bastl). Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Vokurka – Jansa, Novák (57. Hendrych) – Kalousek (76. Vlček), Koreš, Voráček – Bicenc (68. Stejskal).

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „My oba góly soupeři darovali. Prvnímu předcházela souhra několika chyb a druhý byl po špatně vyřešené situaci a nedůrazu před naší brankou. Když soupeř vedl 2:0 a má tak zkušený tým, tak si to ve zbytku času už pohlídal a za stavu 2:0 už nás do nějaké extra šance nepustil. Až na tu penaltu, kdy jsme závěr utkání třeba ještě mohli zdramatizovat a ještě se pokusit uhrát cennou remízu. Jenže penaltu jsme neproměnili a předtím měli trochu smůly, kdy jsme trefili tyčku. Jinak ale optická převaha, kterou jsme i po přestávce měli, vyústila jen v nějaké závary, ale ne ve vyložené šance. Ty jsme měli spíš v prvmí půli, kdy šel Matoušek sám na branku a taky Polanský tam měl obrovskou příležitost. Pokud bych měl ze zápasu vypíchnout něco pozitivního, tak to, že jsme si aspoň vyzkoušeli, že herně se jako nováček v té soutěži neztratíme."

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Překvapili jsme se všichni navzájem a vezeme si skvělé body. V nějaké šesté minutě Voráček vysunul Kalouska za obranu, ten udělal kličku gólmanovi a střílel do prázdné brány. Bylo to po rychlém brejku skvěle sehrané. Druhý gól jsme zase dali po pár minutách druhé půle. Domácí nám nejprve pět minut nepůjčili balon, my se pak dostali do zajímavé situace, Koreš to dal pod sebe Bicencovi, který dal na 2:0. Začátky poločasů nám zkrátka brankově vyšly.Nás několikrát podržel gólman Satrapa, chytil minimálně tři góly. Pět minut před koncem domácí kopali i penaltu. Té předcházela ztráta míče, rychlý brejk soupeře a Satrapa nešťastně atakoval jejich hráče. Penalta byla jasná, ale Satrapa ji Bečvářovi chytil. Osvědčili se i novicové v sestavě, ale nechci vyzdvihovat konkrétní hráče, celý tým podal výborný výkon.“

Divize

Petřín Plzeň - Otava Katovice 0:2 (0:1)

Branky: 45. a 48. D. Bálek. ŽK: 1:2 (Vinkler – Chylík a Požárek. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Chládek. Diváci: 152.

Katovice: Švehla – Cibulka, Kostka, Chylík, Motl – D. Bálek (90. Rejšek), Kotrba, Sládek, Uher, Štěch – Habor (72 Požárek).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Petřín již za těch několik let známe. Víme, co jsou jejich největší zbraně, což jsou hlavně rychlé brejky po stranách, a tak jsme proti tomu postavili naši taktiku. Hodně jsme se zatáhli a naopak jsme my chtěli z brejků překvapit je. A vyšlo to. Ze dvou brejků jsme dali dva pěkné góly a vezeme si velice důležitou výhru. Petřín se netajil ambicemi na postup, takže jsme hráli proti jednomu z nejtěžších soupeřů v soutěži. I přes některé absence v sestavě jsme to zvládli na jedničku. Kluci, kteří nedostávali v minulé sezoně tolik příležitostí, ukázali, že tu kvalitu mají a dokáží nahradit ty, kteří nebyli. Byl to kvalitní týmový výkon."

Slavoj Český Krumlov – SK Horní Bříza 1:0 (1:0)

Branka: 33. Vávra. ŽK: 2:2 (Švec, Vaněk – Potoček, Rous.). Rozhodčí: Ježek – Štefan, Koranda. Diváci: 237.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář, Matuška (89. Gelnar), Kuna, Vávra (83. Vančura), Strapek – Růžička (89. Kordík), Parakhnenko (61. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Nevěděli jsme přesně, co od soupeře, který postoupil ze třetího místa západočeského krajského přeboru, očekávat, ale myslím, že jsme utkání zvládli velmi dobře a rozdíl ve skóre mohl být vyšší. V první půli jsme si vytvořili řadu nadějných příležitostí, konkrétně třeba Růžička, Kolář, Strapek či Vávra. Posledně jmenovaný pak v 33. minutě otevřel skóre, když se po odraženém balonu prosadil ze strany velkého vápna křižnou střelou. A jak se později ukázalo, byla to trefa vítězná. Po změně stran Horní Bříza vysunula hru na tři vysoké hrotové hráče, které se snažila najít dlouhými nakopávanými balony, takže téměř vynechávala zálohu. Naše defenziva však pracovala velmi spolehlivě a naopak jsme ještě sami mohli přidat nějakou branku, když největší šance měli dvakrát Vávra a jednou Kolář. Na úvod divize jsme dosáhli na důležité vítězství a věřím, že až se všichni noví hráči, teď mám na mysli čtveřici mladíků z Dynama Trmala, Koláře, Matušku, Vančuru a Parakhnenka z Roudného, dostatečně zapracují, bude to ještě lepší.“

FC Rokycany - Sokol Lom 1:2 (0:1)

Branky: 86. Procházka – 5. Šimák, 54. Skopec. ŽK: 3:5 (Lehký, Procházka, Zajíček – Šimák, Škrleta, Slavík, Pecháček, Neužil). Rozhodčí: Štípek – Polena, Trska. Diváků: 200.

Lom: Pecháček – Mácha, Vávra, Rydval, Janů (74. Kučera) – Slavík, Skopec – Tauber (80. Škarda), Šimák, Škrleta (65. Kubovský) – Musiol (80. Neužil).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Do sezony máme velké ambice. Chtěli jsme se proto odrazit vítězstvím, aby z nás spadl tlak a soutěž jsme dobře rozehráli. To se podařilo, takže jsme spokojeni. Moc nám pomohl krásný gól Šimáka z páté minuty. Pravdou je, že domácí vůbec nehráli špatně a byli v prvním poločase hodně fotbaloví. To nám na druhé straně vyhovovalo, hráli jsme dobře z obrany a k ničemu soupeře nepouštěli. Do druhého poločasu jsme na to chtěli navázat, tedy být trpěliví, hodně držet míč a mít důraz v osobních soubojích. Když jsme pak zvýšili na 2:0, soupeř změnil hru a vsadil na jednoduché dlouhé míče. My jsme pak mohli zvýšit na rozdíl tří gólů, ale velkou šanci jsme neproměnili. Naopak v závěru jsme při rozehrávce rohového kopu ztratili míč a z brejku soupeře inkasovali. V závěru k nám dál létaly dlouhé balony, ale opravdu výraznou šanci už si domácí nevytvořili.“

Jiskra Domažlice B – FK Spartak Soběslav 3:2 (2:0)

Branky: 27. Bílik, 42. (z pen.) Jahn, 61. Janča – 90. Vrána, 90.+2 F. Vaněk. ŽK: 1:2 (Bílik – Větrovský, Hájek). Rozhodčí: Coufal – Šmat, Pachtová. Diváků: 222.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Zeman, Boháč, Rubick (46. Větrovský) – T. Mazouch (46. Vrána), Kubart (77. Boucník), Bouchal (46. Hoffmann), F. Vaněk – Hájek, D. Vaněk (77. Podhradský).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Domácí byli v prvním poločase jednoznačně lepší. Mají mladý tým, byli běhavější a důraznější. Mohli jsme nakonec půli prohrát ještě výraznějším rozdílem, ale Červenec chytil penaltu a přečkali jsme i další dvě šance. Do druhého poločase jsme udělali tři změny v sestavě a náš výkon se přece jen zlepšil, ale po laxnosti jsme dostali třetí gól. V závěru už jsme jen kosmeticky upravili výsledek. Je třeba se z utkání oklepat, změnit přístup ke hře a odčinit porážku doma s Hořovickem.“