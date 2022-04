FC Písek - Baník Sokolov 1:2 (1:2)

Branky: 16. Koreš – 5. Shamych, 9. Popovič. ŽK: Kulík, Němeček – Blažek, Shamych, Vokáč. Diváci: 324. Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Doubrava. FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík (67. Stejskal), Volf (86. Petr) – Kalousek (86. Kotrba), Koreš, Voráček (21. Hrachovec) – Belej.

Miroslav Grobár, vedoucí Písku: "Kluci ze Sokolova přijeli necelou hodinu před zápasem, protože se po cestě někde zasekli. Jak to tak bývá, když je problém na cestě, tak to pak vyjde na hřišti. Vlítli na nás a do desáté minuty jsme dostali dva góly. Hosté hráli tvrdě, agresivně napadali a se dvěma brankami v zádech byli na koni. Pak Koreš z trestného kopu snížil. Měli jsme tam i další šance, nedali je. O přestávce jsme si říkali, že to zvládneme, ale pořád to nešlo. Nedali jsme šance a nakonec jsme v 90. minutě kopali penaltu a Koreš trefil břevno. Zkrátka jsme si nezasloužili ani bod. Obrovské zklamání s tím, že pořád komentujeme zbytečnosti, místo abychom se věnovali hře a dali soupeři tři góly. Jsme ukřivdění, pořád hledáme, proč to nejde. Nakonec prohrajeme s týmem ze spodku tabulky. Pro mě je to nepochopitelné."

Divize A

SK Dynamo České Budějovice B - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:1 (1:0)

Branky: 10. Pařízek, 49. Polanský, 52. Kladrubský z pen., 56. Bečvář – 60. Kapolka. ŽK 2:4 (Pravda, Rataj – Drahorád, Pěček, Kořistka, Maule). Diváci: 100. Rozhodčí: Štípek – Cichra, Lovětínský. Dynamo B: Kerl – Kladrubský (61. Perina), Brabec, Bízek, Pineau – Polanský (67. Pech), Pravda, Pařízek, Malecha (83. Rataj), Coufal (83. Šestauber).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „I když jsme opět spoustu brankových příležitostí neproměnili, dá se říct, že konečně jsme z herně jednoznačného zápasu udělali jednoznačný zápas i výsledkově… Hlavně už v prvním poločase mohl být náš náskok daleko vyšší a mohli jsme mít klid už po prvním dějství. Kritický musím být k dohrání zápasu, protože my jsme od stavu 4:0 upustili od hry, díky níž jsme si dokázali vypracovat tolik šancí a dát i ty čtyři góly. Sice jsme i tuto část zápasu dohráli v klidu, ale nepotěšilo mě, že jsme výrazně polevili a přestali být nebezpeční. Jsem přesvědčen, že diváci, kteří na zápas přišli, se v té poslední půlhodině nudili, na hřišti se prakticky vůbec nic nedělo. My místo toho, abychom si vytvářeli šanci za šancí, jsme to jen tak jaksi uťapkali. Naši mladí hráči přitom měli ideální možnost si vyzkoušet, jak proměňovat ty své šance, které jsme v minulých utkáních zahazovali jako na běžícím pásu. V první půli, i když jsme dali jen jeden gól, se díky tomu, že jsme si vypracovali tolik šancí, se diváci fotbalem bavili. Ale abych jen nekritizoval, jasné vítězství mě samozřejmě těší."

Otava Katovice - Tatran Sedlčany 3:2 (1:2)

Branky: 18. Požárek, 57. Hnídek, 90. Repa – 26. Sochůrek, 40. Brotánek. ŽK: 4:1 (Repa, Motl, L. Bálek, Cibulka – Kouklík). Rozhodčí: Kříž – Duda, Mazanec. Diváci: 197. Katovice: Švehla – Hnídek, Květoň, Cibulka, Motl – Repa, Janoch, Kadula, L. Bálek (81. Pavlovič) – Uher (63. D. Bálek), Požárek (74. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Šli jsme do vedení, trefili břevno a měli i další střely. Bohužel nám tam již nic nepadlo. Naopak z první střely na naší bránu nám tam prošla taková šmudla. Pak přišla standardka, upozorňoval jsem hráče, že všechno kopou do brány na přední tyč a přesně z toho jsme dostali druhou branku. O půli jsme si zkrátka řekli, že to tady již bylo několikrát, otočili jsme to dvakrát, tak se nám to musí podařit i tentokrát. Povedlo se to v poslední minutě, ale myslím si, že za druhý poločas jsme si to zasloužili. Soupeře jsme zatlačili před jeho bránu, měli šance. Rychle jsme srovnali a i za další hru jsme si zasloužili dát gól. Repa to v 90. minutě krásně trefil a jsme za to šťastní. Byl to těžký zápas."

FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Hvězda Cheb 0:2 (0:1)

Branky: 7. a 77. Komberec. ŽK: 1:0 (Koktavý). Rozhodčí: Kotalík – Vokoun, Doubrava. Diváci: 80.

J. Hradec: Hňup – Blažek (58. Králíček), Koktavý, Šmíd, Fical – Vaš (43. Distel), Škarda, Mischnik, F. Votava, Waník (82. Nováček) – Toman.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Podali jsme bídný výkon, nezasloužili jsme si ani bod. Byla to vyloženě zasloužená porážka. Hráli jsme bez emocí, srdce, chuti i energie, chyběl pohyb. Takhle bychom se nemohli prezentovat ani proti ženskému týmu. Neumím si to vysvětlit, proč jsme byli takhle odevzdaní, musím si s hráči promluvit. Působili jsme jako spící panny, ztráceli jsme balony. Hosté to jednoduše nakopli dopředu, šli za míčem a dali gól. Prvním poločasem jsme se vyloženě protrápili. Pak jsme prostřídali, ale ani to příliš nepomohlo. Vrcholem zmaru byl druhý gól, který jsme v 77. minutě inkasovali přímo z rohu, když míč zapadl na zadní tyč. Z naší strany to bylo tentokrát hodně špatné a výkon byl mizerný.“

Spartak Soběslav - SENCO Doubravka 1:1 (1:1)

Branky: 38. vlastní Krejčí – 85. Uzlík. ŽK: 1:3 (21. T. Mazouch, 36. Bouchal, 41. M. Mazouch – 1. Novák). Rozhodčí: Hrivík – Fišer, Polena. Diváků: 107.

Soběslav: Andrew – Pavlík, Zeman, Bouchal, Rubick – T. Mazouch (90.+1 Hoffmann), M. Mazouch (74. Boháč), Kutner, Vaněk – Hájek (81. Podhradský), Markes (90. +1 Dvořák).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Hrál se fotbal úrovně spodku krajského přeboru. Bez nasazení a bez šancí. Kdybychom to nějakým způsobem umlátili na 1:0, asi bychom byli spokojení. Bohužel pak ale přišla zbytečná chyba a my doma ztratili další dva body, i když potom ještě Vaněk trefil břevno. Jsem hodně zklamaný, protože vím, že ti kluci mají na to hrát lépe a dávat fotbalu mnohem víc. Budeme se muset hlouběji zamyslet nad celkovým fungováním fotbalu tady v Soběslavi.“

Sokol Lom - SK Petřín-Plzeň 1:1 (1:1)

Branky: 7. Musiol – 23. (pen.) Kohout. ŽK: 1:2 (72. Šimák – 24. a 86. Klich). ČK: 0:1 (86. Klich). Rozhodčí: Fencl – Eibl, Brom. Diváků: 110.

Lom: Matoušek – Janů, Mácha, Slavík, J. Rabiňáík – Novák, Šimák, Grobár, M. Rabiňák (63. Do Trung) – Frizoni, Musiol.

Marek Císař, trenér Sokola Lom: „Petřín patří stejně jako my do popředí tabulky, takže jsme věděli, že nás nečeká nic snadného. Soupeř má výškovou převahu a hraje hodně bojovně, takže jsme se mu právě v tom museli vyrovnat. V první půli se nám to dařilo, byli jsme agresivnějším týmem a dali gól, kdy se po přímém kopu Šimáka odraženém od obou tyčí prosadil z dorážky Musiol. Pak jsme bohužel nedokázali odvrátit míč z blízkosti naší branky, polovysoký centr soupeře propadl za obránce a Mácha ve snaze nebezpečí zažehnat udělal nešťastnou penaltu, ze které hosté vyrovnali. Ve druhém poločase trefil hráč Petřína břevno a my tam měli také nějaké šance, takže je konečná remíza asi spravedlivá. Vzhledem k vývoji zápasu a s přihlédnutím k tomu, že máme problém se sestavou, nakonec bod bereme.“