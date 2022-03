FC Písek - Loko Vltavín 0:1 (0:0)

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Vltavín měl v závěru podzimu sérii sedmi vítězných zápasů v řadě a u nás přidal osmou. Lídr tabulky, těžký soupeř, navíc se hrálo na umělce. Byl to spíše boj než fotbal. Podle vývoje bylo jasné, že utkání může rozhodnout jediná chyba a tu jsme bohužel udělali my. Deset minut před koncem utkání nás soupeř potrestal z přímého kopu a prohráli jsme 0:1. Bohužel. Byl to zápas vyrovnaný. Bylo to zkrátka o tom, kdo dá gól, vyhraje. A povedlo se to Vltavínu. My tam měli také nějaké náznaky, ale s tím, že to nebylo dotažené. My deset minut před koncem při odkopu ztratili míč, přišel trestňák, vložilo se do toho sluníčko, vítr, zkrátka smolný gól.“

Branka: 79. Kuchař. ŽK: 2:1 (Kotrba a Sajtl – Čejka). Rozhodčí: Nejedlo – Vokoun, Tupý. Diváci: 300.

Písek: Satrapa – Mašek, Běloušek, Němeček, Kotrba (67. Sajtl) – Kulík, Belej – Kalousek, Koreš, Hrachovec – Voráček (67. Stejskal).

Divize

Otava Katovice - Slavoj Mýto 3:2 (1:2)

Přemysl Šroub, trenér Katovic: „Dostali jsme góly přesně z toho, na co jsem hráče upozorňoval. Mýto to hraje jednoduše, rychle nahoru, rychlý nákop. Podskočili jsme balon a dostali z toho branku. To nás trochu uzemnilo. Začátek jsme měli jasně lepší a deset minut je mleli. Gól visel ve vzduchu, ale bohužel. První gól nás srazil a rychle jsme dostali z daší šance i druhý. Takové zápasy někdy jsou. Cením si toho, že to kluci nezabalili, hrábli a důležité bylo, že jsme do půle snížili. Druhá půle byla podle mě plně v naší režii. Šli jsme si za tím. Hráčům jsem tloukl do hlavy, že to otočíme, jsme lepší a musí to přijít. Nakonec zápas ukázal charakter mužstva."

Branky: 25. a 73. (PK) Požárek, 69. Kadula – 14. Vileta, 21. Nový. ŽK: 1:2 (Kotrba – Vild a Renza). Rozhodčí: Brom – Glogar, Žurek. Diváci: 277.

Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Repa, D. Bálek (57. Rejšek) – Uher (57. Kadula), Požárek (88. Habor).

FK Jindřichův Hradec 1910 – Český lev-Union Beroun 1:0 (0:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bylo to utrápené vítězství. Celý zápas jsme byli nervózní, nedařila se nám přihrávka, vázla součinnost a hřiště pro nás bylo nějaké velké, jak jsme celou přípravu hráli na malých umělkách. Prostě zcela typické první jarní utkání. Bylo to tedy především vůli a naštěstí jsme zápas zlomili v posledních dvaceti minutách, kdy Beroun kondičně odešel. Je ale také potřeba říct, že jsme měli i velké štěstí, neboť jsme při šancích soupeře dvakrát vykopávali míč z brankové čáry a jednu gólovou střelu se nám povedlo zblobovat. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem, kdy jsme hosty zatlačili před vápnem, Škarda míč popotáhl, tvrdě vystřelil a brankář balon vyrazil na Tomana, od něhož putoval do sítě. Pro nás je to velmi důležité vítězství, urvané především bojovností.“

Branka: 80. Toman. Rozhodčí: Novotný – Vojtěch, Ježek. ŽK: 1:1 (Janák – Lacina). Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Šmíd, Fical – Vaš (86. Nováček), Mischnik, Janák (74. M. Völfel), Škarda, Waník – Toman (83. Distel).

SK Dynamo České Budějovice B - SK Klatovy 1898 0:0

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Ztráta dvou bodů doma nás mrzí, protože jsme v zápase měli velkou převahu, v koncovce jsme ale selhali. Hlavně v prvním poločase jsme byli jasně lepší, Klatovy ale bránily v deseti lidech a naši mladí hráči na jejich defenzívu nenašli recept. Hráči hostí díky své přehuštěné obraně hodně našich šancí dokázali zblokovat, takže jsme zahrávali spoustu rohových kopů, což svědčí o velké aktivitě našich hráčů. Bohužel ani z tohoto velkého množství standardních situací jsme nedokázali zápas rozhodnout. Zřejmě také hrálo svou roli to, že šlo o první zápas sezony, nervozita našim mladým hráčům viditelně svazovala nohy."

ŽK: 3:3 (Perina, Matvejev, Rataj – Brabec, Šoul, Vacek). Diváci: 100. Rozhodčí: Cichra – Fišer. Toucha. Dynamo B: Kerl – Matvejev, Novák, Bízek, Perina – Pravda, Pařízek, Bečvář – Penner. Šestauber (52. Rataj), Pineau (66. Malecha).

Sokol Lom – Rokycany 2:1 (1:1)

Marek Císař, trenér Sokola Lom: „Rokycany mají zkušený tým a představily se tady jako houževnatý, dobře organizovaný soupeř. My jsme si v prvním poločase vytvořili tři velké šance, ale nic z nich nebylo. Jednu jsme nedokázali vůbec zakončit a hosté nám z protiútoku dali gól. Tím jsme se dostali do problémů a útočili ještě víc do plných. Naštěstí přišly další příležitosti a po jedné z nich Zbyněk Musiol vyrovnal. Před druhým poločasem jsme si řekli, že začíná úplně nový zápas, který musíme zvládnout. Nadále jsme to ale měli proti soupeři komplikované, a navíc jsme ze svých příležitostí v podstatě jen trefovali brankáře. Nakonec jsme se rozhodli pro střídání, poslali na hřiště Michala Rabiňáka, a ten dal ze své úplně první akce gól na 2:1. Bohužel nás postihla komplikace v podobě vyloučení Jiřího Rabiňáka, který zakopl míč a dostal druhou žlutou kartu. Soupeř nás na konci zatlačil, sypal do našeho vápna centry a byl hodně nebezpečný, takže jsme se museli bát o výsledek do poslední chvíle. Jednu velkou příležitost mu chytil Filip Matoušek. Důležité je, že jsme nakonec vítězství udrželi.“

Branky: 43. Musiol, 80. M. Rabiňák – 21. Černý. Rozhodčí: Vnuk – Dohnal, Doubrava. ŽK: 4:1 (J. Rabiňák 2, M. Rabiňák, Madar – Lehký). ČK: 1:0 (88. J. Rabiňák). Diváků: 180. Lom: Matoušek – Madar, Mácha, Vávra, Janů (82. Vysušil), Novák, Slavík (79. M. Rabiňák), Šimák, Pfeifer, Grobár (64. J. Rabiňák), Musiol.

Soběslav – Sedlčany 0:3 (0:1)

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Z naší strany to bylo bez šťávy a bez bojovnosti. Soupeř, který sice nebyl až tak fotbalový, naopak tohle všechno měl, a proto zaslouženě zvítězil. V prvním poločase se dostal do vedení ze své jediné šance, ve druhém přidal po našich školáckých chybách další dva góly. My jsme bohužel neměli na hřišti nikoho, kdo by to vzal na sebe a vývoj zápasu zlomil. Musíme se vzpamatovat, protože nás čekají další a těžší soupeři. Pokud se chceme zachránit, je třeba rychle změnit myšlení a dát všemu víc. Nemyslet si, že to půjde samo a můžeme divizní zápasy odehrát v chůzi.“

Branky: 41. Hanuš, 51. Novotný, 61. Sochůrek. Rozhodčí: Mičan – Novotný, Kubec. ŽK: 2:3 (Mazouch, Kutner – Hofman, Hanuš, Lípa). Diváků: 100. Soběslav: Dudák – Hoffmann (60. Kutner), Zeman, Boucník, M. Mazouch (78. Markes), Pavlík, Vaněk, Maršík, Hájek, Bouchal, T. Mazouch.